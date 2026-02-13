Huila reporta 162 casos de dengue y ocho municipios en alerta epidemiológica

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

La Secretaría de Salud del Huila confirmó que, con corte a la semana epidemiológica cuatro, 31 de enero, el departamento registra 162 casos de dengue entre confirmados y probables, de los cuales 86 no presentan signos de alarma, 71 tienen signos de alarma y cinco corresponden a dengue grave. Hasta el momento, no se han reportado muertes.

Según explicó Carlos Andrés Montalvo, jefe de Salud Pública, actualmente ocho municipios se encuentran en alerta epidemiológica por estar por encima del número de casos esperados: Tello, Aipe, Teruel, Íquira, Hobo, El Agrado, Garzón, San Agustín y Pitalito.

En cifras, Pitalito registra 30 casos y Garzón 22, mientras que otros municipios como Tello reportan 10, El Agrado, 6. San Agustín, 5. Aipe y Teruel, 4 cada uno, e Íquira, 3 casos. Neiva, aunque es el municipio que más aporta por su tamaño poblacional, se mantiene dentro del rango esperado.

Las autoridades resaltaron que el comportamiento actual representa un descenso significativo frente al mismo periodo de 2025, cuando el departamento reportaba cerca de 800 casos, en medio del brote epidemiológico que afectó al país y a varios países de la región.

No obstante, la Secretaría reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, especialmente en temporada de lluvias. La principal recomendación es eliminar recipientes y objetos que acumulen agua en patios y viviendas, ya que en una semana puede desarrollarse el mosquito transmisor del dengue.