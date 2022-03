Grupos armados en Norte de Santander aumentan reclutamiento de menores

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre el aumento de los casos de amenaza de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, que se ha presentado en la zona urbana y rural de Cúcuta, y en los municipios de El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú, en Norte de Santander, por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.

Los Defensores de derechos humanos y las organizaciones que hacen seguimiento a estos casos sobre advierten que se ha detectado varias fallas en los procesos de prevención de este delito

Diana Vargas de la red tejedores de paz dijo a Caracol Radio que, “tenemos un comité de prevención departamental de reclutamiento que no funciona, porque esa la palabra no funciona, un comité que está sentado y no se tiene conocimiento y balance y mucho menos la convocatoria idónea para poder realizar y tomar acciones”.

Explicó que, “estas acciones que deberían hacer, es precisamente esto y esto puede precisamente ayudar a mitigar y detener este delito porque hoy por hoy los niños están siendo captados por los grupos armados ilegales y para nadie es un secreto y el reclutamiento está en aumento y va a seguir aumentando mucho más”.

La defensoría del pueblo insistió en redoblar los esfuerzos de prevención en las instituciones educativas también Solicito adelantar la conformación de equipos de acción inmediata y priorizar los recursos para la garantía de los derechos de los niños.