Tribunal frena cesión de Aguas Kpital en Cúcuta

Cúcuta.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó suspender de manera provisional y urgente todo el proceso de cesión del contrato de operación entre Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta, mientras avanza una acción popular que cuestiona la legalidad de ese procedimiento.

La decisión fue adoptada por el magistrado Bernardino Carrero Rojas, luego de estudiar la solicitud presentada por la ciudadana Jasmith Mogollón Carvajal, quien pidió medidas cautelares para evitar que avanzara el proceso anunciado por AKC el pasado 25 de marzo de 2026, mediante el cual informó a los usuarios su intención de ceder el contrato del servicio de acueducto y alcantarillado a otro operador especializado.

Según el Tribunal, el caso reviste urgencia debido a que en el Contrato de Condiciones Uniformes existe una cláusula que establece que, si después de informar a los usuarios sobre la cesión no hay una manifestación explícita de rechazo en un plazo de dos meses, podría entenderse configurado un consentimiento tácito.

En la providencia, el despacho explicó que permitir que el procedimiento continúe mientras se estudia la demanda podría generar efectos jurídicos y contractuales difíciles de revertir posteriormente, en especial porque se trata de un servicio público esencial para la ciudad.

“El contenido de dicha cláusula permite inferir, al menos en esta etapa inicial del proceso, que el comunicado emitido por AKC no constituye una mera manifestación abstracta o indeterminada, sino el inicio de un procedimiento contractual”, señaló el Tribunal.

Asimismo, el magistrado advirtió que resultaba “más gravoso para el interés público permitir el avance del procedimiento de cesión” que mantener temporalmente las condiciones actuales mientras se toma una decisión de fondo.

En otro de los apartes, el despacho indicó que la cercanía del vencimiento del plazo contemplado en la cláusula contractual hacía necesaria una intervención inmediata, pues esperar el trámite ordinario podría permitir la consolidación de efectos legales cuya reversión sería compleja.

Por ahora, la medida adoptada no significa que el Tribunal haya definido si existieron irregularidades o no en el proceso de cesión, sino que decidió congelar cualquier actuación relacionada con ese trámite mientras se estudia de fondo la acción popular presentada contra las entidades demandadas.