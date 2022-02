Aumentan accidentes de tránsito con víctimas fatales en Risaralda

Durante el último Consejo Territorial de Seguridad Vial, se evidenció nuevamente la preocupación por las cifras de siniestros viales y por las víctimas fatales que se registran, cifra que ha venido en crecimiento desde el año 2019.

En la pasada vigencia se reportaron sólo en el departamento 141 fallecidos y 10 en enero de este año, por lo que además de las medidas que se tomarán desde las autoridades de movilidad, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, instó a la ciudadanía a tomar acciones individuales de cuidado y conducción responsable.

"Es un tema que nos preocupa porque estamos teniendo un aumento en las cifras de siniestralidad no solo en Pereira y en Risaralda sino en todo el país y esto es un llamado no solamente a las autoridades sino también a los ciudadanos a que le bajemos a la velocidad, a que respetemos las señales de tránsito y que no conduzcamos bajo el efecto del alcohol, que son las tres principales causas de la mortalidad en siniestros viales", indicó

Lota mencionó las tres causales principales de accidentalidad e hizo un énfasis en la "tranquilidad" de algunos conductores que manejan en estado de alicoramiento. También indicó que se realizó entrega de aparatos 'alcohosensores' para los operativos de control, especialmente en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

Los piques ilegales son otras de las situaciones preocupantes en materia de siniestralidad, pues en medio de estas prácticas los más afectados y las víctimas fatales, siguen siendo los peatones.