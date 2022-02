Vehículos de alta gama están siendo atacados con ácido en Pereira

Hay una preocupación en la ciudadanía por los casos que en menos de una semana se han registrado, donde conductores de vehículos particulares denuncian que al momento de transitar por el centro de la ciudad, les han lanzado un líquido que daña la pintura de los carros y que al tacto, genera un gran ardor en la piel.

Los cuatro casos reportados hasta el momento, han ocurrido entre las calles 21 y 25 con carrera octava y al parecer, según las primeras versiones de las autoridades, el líquido que se lanza es un ácido o una mezcla con soda cáustica, también, según indicó Álvaro Arias, secretario de gobierno de Pereira, estos ataques no van dirigidos a las personas que las han sufrido, sino que se trata de hechos circunstanciales y que ya se están haciendo las investigaciones pertinentes para realizar las capturas y judicializaciones a las que haya lugar.

"Se tiene establecido por parte de la Policía que la afectación no va dirigida a una persona en particular, no hay un hilo conductor entre las personas afectadas, simplemente es un tema de momento. Se están investigando las cámaras del sector, se tienen testimonios de los comerciantes y habitantes de la zona", señaló

Por medio de redes sociales, las personas que han sido víctimas de estos hechos, expresan su preocupación no sólo por el daño que este líquido ha generado en sus vehículos, sino porque de llevar las ventanas abajo y haber tenido contacto con el líquido, habrían sufrido graves afectaciones en su piel.