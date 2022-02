Denuncian mal manejo del POT en Bucaramanga favoreciendo a empresarios

Varios ciudadanos y abogados han denunciado que en el Centro de Bucaramanga hay dos establecimientos comerciales que son usados para juegos de azar y casinos y que no estarían cumpliendo las normas sobre el plan de ordenamiento territorial, POT.

Lo más preocupante es que supuestamente la Alcaldía, principalmente, la Secretaría de planeación, estaría siendo permisiva y omisiva con estos empresarios que son de Ibagué.

Según denuncian, ya en varias ocasiones se han querido hacer operativos con la policía, pero se han frenado.

Laura Rico, una abogada que ha atendido a varias víctimas, indica que no se está cumpliendo el POT, ya que esa zona es residencial.

Además, que se estaría favoreciendo a empresarios que no son de Santander, sino de Ibagué, otorgándole a ellos el permiso.

Agregó que hay una similitud entre la administración anterior y está en el que el secretario de planeación, Augusto Tobón, avaló en dos ocasiones, en distintas fechas, que los establecimientos puedan funcionar en ese lugar, y al parecer, no habría licencia para operar.

"Establecimientos funcionando sin licencias, y los que les corresponde el control y vigilancia han sido permisivos en sus funciones y omitiendio la situación, a pesar de los derechos de petición. En el 2019 se revocó un uso de suelo en unos de los casinos, y que está en proceso policivo, dicha evidencia se borró y la tenemos registrada, igualmente funciona, sin licencia".

Por otra parte del alcalde Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, indicó que no va a permitir que haya complicidad en este proceso.

Caracol Radio consultó con el señor Tobón, quien respondió lo siguiente: "El caso en particular, obedece a solicitud de concepto de uso del suelo mediante el artículo 336 del POT vigente. Cuando en un sector en el que la actividad no es permitida y el predio tiene derechos adquiridos por la presencia de planos aprobados y licencia en la vigencia de un POT o normativa anterior, este predio los conservará".