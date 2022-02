Obras del puente Mariano Ospina están paradas: Alcaldía de Flandes, Tolima

Según la Alcaldía de Flandes, Tolima, la concesión Vía 40 Express no ha dado información sobre si se cumplirá con la apertura el próximo 11 de marzo o si por el contrario continuará la difícil situación económica y social que viven los flamencos al no tener una conexión con Girardot.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno, Luis Fernando Arias, sostuvo que la movilidad, el sector comercial, la atención en salud entre otros sectores siguen afectados, mientras tanto la entidad a cargo de las obras tiene detenido el desarrollo del proyecto.

“Nosotros defendemos los intereses de la comunidad, la concesión Vía 40 Express no emite comunicados, aquí no se han hecho trabajos, nos dicen que la otra semana van a reanudar obras, pero esta situación no es fácil”, dijo Arias.

Por otra parte, sostuvo que están abandonados, que nadie les da la cara, por lo que no saben si se cumplirá con la entrega, pero si el sábado 12 de marzo no está lista la obra se verán en la necesidad de protestar.

“No es un tema fácil, es algo bien complejo, donde están los estudios que realizaron durante cinco meses, se equivocaron en esos estudios que nos digan cual es la realidad, preocupa el silencio que es notorio, la información no es veraz y oportuna”, puntualizó el funcionario.