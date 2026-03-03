Defensoría reclama medidas urgentes por la desaparición de seis jóvenes en Mariquita, Tolima

Tolima

En un comunicado a la opinión pública, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades administrativas, judiciales y policivas que tomen medidas urgentes para esclarecer cuanto antes la misteriosa desaparición de seis jóvenes en el municipio de Mariquita, norte del Tolima.

La Defensoría decidió pronunciarse sobre el extraño fenómeno registrado en enero del presente año, cuando en apenas dos semanas desaparecieron seis jóvenes, sin que todavía se conozca detalle alguno sobre su paradero o avances concretos en la investigación.

“Sin más dilaciones, activen todos los mecanismos disponibles para dar con su paradero. Este hecho representa un riesgo inminente para su vida e integridad y requiere una respuesta estatal que supere la demora en los procedimientos ordinarios para centrarse en una búsqueda efectiva e inmediata”, reza el comunicado.

Los seis jóvenes desaparecidos, con edades entre los 18 y 21 años, han sido identificados como David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz. Solo hasta ahora, con el pronunciamiento del Ministerio Público, fue posible identificarlos plenamente.

“La incertidumbre que padecen sus familias es absoluta. Por ello, reclamamos que se activen de inmediato los deberes reforzados de protección que el Estado debe garantizar cuando la libertad personal se ve vulnerada en escenarios de alta peligrosidad”, enfatizó la Defensoría.

La hipótesis

Versiones extraoficiales apuntan a que la desaparición de los jóvenes guardaría relación con la guerra que libran dos bandas en el norte del Tolima por el control del expendio de estupefacientes. Sin embargo, las autoridades departamentales han guardado absoluto hermetismo al respecto.

La Defensoría exigió resultados en la investigación, ya que en esta zona operan estructuras con presuntos vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y la juventud —incluidas las mujeres— se ha convertido en blanco principal de los grupos que pretenden reclutar o someter a la población civil.

“Este grave hecho se enmarca en un contexto de violencia previamente advertido mediante la Alerta Temprana 002-23, en la cual se identifica una cruenta disputa territorial entre bandas de crimen organizado que buscan controlar las rentas del microtráfico en un corredor estratégico que conecta al Tolima con el oriente de Caldas, Antioquia y el Magdalena Medio”, se lee en el documento.

Los reclamos

Entre las medidas solicitadas, la Defensoría pidió a la Alcaldía de Mariquita liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), para que todas las instituciones —desde la Fiscalía hasta la Comisaría de Familia— actúen de manera coordinada y con decisiones verificables.

Asimismo, solicitó a la Gobernación del Tolima garantizar el apoyo logístico y tecnológico que la búsqueda requiere, dado que el paso de las horas es crítico en casos de desaparición múltiple.

El requerimiento se extiende también a la Fiscalía General de la Nación, para que active el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y analice de manera exhaustiva las cámaras de seguridad y registros digitales que permitan reconstruir los últimos movimientos de las personas desaparecidas.

La Policía Departamental, por su parte, deberá desplegar patrullajes focalizados tanto en áreas urbanas como rurales, sin sesgos que desvíen las hipótesis investigativas del entorno de violencia criminal previamente advertido.