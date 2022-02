Pasaron por encima de nosotros: Rainer Rodríguez sobre el Pacto Histórico

No se calló nada, Rainer Rodríguez quien era el único candidato por el Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bolívar y que estaba en la lista de la coalición en el Pacto Histórico, habló con Caracol Radio de todo lo que se presentó detrás de esta fallida situación.

Según Rodríguez, la excandidata a la Alcaldía de Cartagena, Adelina Covo y el alcalde William Dau, pusieron a sus dos candidatos Dorina Hernández y María Alejandra Benítez, tanto en primera como en segunda posición respectivamente de la lista cerrada, lo que hizo que se presentaran problemas al interior de dicha lista, que al final no pudo ser presentada.

“Esto lo hacen para favorecer a varios sectores del departamento, porque realmente no tuvieron en cuenta a los candidatos que veníamos haciendo un trabajo importante. Sí el problema era la compañera Sandra Villadiego ¿por qué cambian la lista? ¿Por qué colocan a la candidata de la señora Adelina Covo y de segunda a la candidata del alcalde (William Dau)?”, sostuvo Rodríguez.

El candidato indicó que “Adelina Covo me dice que por culpa mía se va a caer la lista. Esto es un atropello que han hecho, han desconocido un trabajo de dos meses, desconocido las voluntades que se firmaron el 13 de diciembre entre seis fuerzas alternativas”.

“Aquí realmente hablamos de los alternativos, de la clase política tradicional del departamento, pero estamos actuando hasta peor, porque ellos respetan los acuerdos que hacen. Pasaron por encima de nosotros”, sentenció.

Rodríguez habló con el alcalde de Cartagena, William Dau, diez minutos antes de las 12 de la noche, para buscarle una solución a la situación presentada a lo que el mandatario de los cartageneros respondió “ya no hay nada que hacer, dígale a María Alejandra Benítez que se vaya de la Registraduría (…) esto le va a salir caro al Pacto Histórico”, dijo.

Por último, este líder comunitario expresó que la orden de colocar como primera en la lista a Dorina Hernández, esposa del fallecido político Dionisio Miranda, fue Gustavo Petro, así lo manifestó Adelina Covo en la Registraduría.

“Esto fue un acuerdo entre seis fuerzas del departamento, eso no es una imposición, porque si así vamos a gobernar a Colombia, estamos mal. Eso es lo que me duele porque hoy realmente no sé si todo esto se dio o se hizo para favorecer a la clase política tradicional del departamento de Bolívar”, agregó Rodríguez.

La fallida lista cerrada del Pacto Histórico, estaba conformada por Dorina Hernández, María Alejandra Benítez Hurtado (Colombia Humana), Adén de Jesús Elles Vergara (Unión Patriótica), Carlos Efraín Vargas (Colombia Humana) y Rosana Lombana (Colombia Humana).