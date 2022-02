Edil de Cartagena Pedro Aponte, denunció supuesto plan para asesinarlo /

“El día 11 de febrero me encontraba en mi casa cuando a las 6 de la mañana recibo una llamada por parte de un amigo/socio, mediante el cual me manifiesta que me cuide que unas personas pagaron 30 millones de pesos para asesinarme y que había un senador de nombre Lidio García. De inmediato colgué y atendiendo que fue abogado penalista y trabajé al Inpec me dirigí a la cárcel, donde me entrevisté con un interno y efectivamente me dice que hay un plan donde tres personas están implicadas, incluido un hombre de nombre Martín Barreto”, manifiesta Aponte.

El edil argumentó que supuestamente lo han colocado en medio de una guerra “imaginaria” contra el señor Martín Barreto (hoy detenido) y su pareja Gloria Estrada.

Aponte solicitó todas las protecciones a las autoridades competentes y pidió a las personas presuntamente implicadas que den su versión de los hechos.

“Yo le pido muy encarecidamente al Senador, Lidio García, que diga a la opinión pública que no tiene nada que ver con esto para así quedar más tranquilo y evitar todo tipo de acto que haya en mi contra”, puntualizó el dirigente político.

Caracol Radio trató de contactar al senador Lidio García, pero a través de su departamento de comunicaciones manifestaron que por el momento no se iban a pronunciar frente a este hecho pero que están estudiando el caso.