Alcaldía de Turbana insta a Aguas de Bolívar a seguir trabajando en equipo

Hoy cuando las quejas de la ciudadanía se han incrementado por algunas deficiencias en la prestación del servicio, sobre todo en las zonas altas del casco urbano, el secretario de Planeación de Turbana, Iván Castro, explicó que hace falta superar algunos escollos para que el sistema funcione óptimamente y los turbaneros puedan gozar de la prestación de un buen servicio.

De acuerdo con Iván Castro, la Alcaldía recibió el componente construido por Aguas de Bolívar del nuevo sistema de acueducto de Turbana, que para llegar a funcionar en un 100% le faltan algunas obras que no están incluidas en el Plan Maestro de Acueducto y que debieron ser ejecutadas con los $1.600 millones recibidos por la administración en agosto de 2019 para ser invertidos en agua potable y saneamiento básico.

Se conoció que en 2019 con esos recursos se contrató una interventoría para el contrato de construcción del sistema de acueducto, siendo que ya Aguas de Bolívar había contratado una para tal fin.

“Específicamente, el proyecto de Aguas de Bolívar recibido en esta administración ha tenido observaciones por parte de Acuager, operador especializado, que han obligado a la suspensión de las operaciones hasta tanto la entidad haga las reparaciones pertinentes para garantizar la estabilidad de las obras, periodo que cubre cinco años amparado en las pólizas de estabilidad suscritas a favor del municipio. “Falta a la verdad la subdirección técnica de Aguas de Bolívar al no decirle a los turbaneros que llevamos más de siete reparaciones en el periodo de revisión, que ha sido llevado con todo el rigor técnico por parte de Acuager. Hoy frente al verano que se presenta, y que se hace evidente en el bajo caudal del Canal del Dique, nos encontramos con que la barcaza no genera succión y los equipos no funcionan óptimamente”, dijo Castro.

Indicó que ante estas situaciones técnicas, se está trabajando conjuntamente con Acuager para garantizar un óptimo servicio. “Adicionalmente, se trabaja en proyectos simultáneos con Aguas de Bolívar, como es el caso de conectar la captación con una red eléctrica confiable, pues el operador debe trabajar con una planta eléctrica diésel, lo que de no subsanarse, terminaría impactando en la tarifa que van a pagar los turbaneros”, dijo. De igual forma, precisó que hace falta conectar las redes al tanque Cerro Norte para que el agua llegue con mayor presión a los hogares de Turbana.

“Hoy no hay agua porque mientras se soluciona lo de la barcaza, debemos trabajar con el agua cruda que suministra Aguas de Cartagena, mientras se revisa la estabilidad de la obra. De no encontrar una solución, Turbana va a solicitar que se apliquen las pólizas de cumplimiento por las obras realizadas”, indicó.

El funcionario precisó que la administración garantiza agua potable a través de carrotanques a los sectores donde no llega el servicio, especialmente las zonas altas que no están conectadas a las redes de distribución.