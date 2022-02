Consejo de Estado negó solicitud de medidas urgentes sobre Galeón San José

A través de un auto el Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares sobre el Galeón San José.

Para el alto tribunal, no se produjo una violación del contexto arqueológico como lo había manifestado el veedor, Francisco Muñoz Atuesta, por tal motivo negó dicha petición pese a los argumentos expuestos.

“La Sala Unitaria considera que la solicitud de medida cautelar no cuenta con vocación de prosperidad, puesto que: no fueron aportados medios de prueba para demostrar hechos sobrevinientes respecto al inminente daño, toda vez que el coadyuvante popular en su escrito se limitó a realizar afirmaciones de carácter subjetivo; no se demuestra el inminente riesgo de afectación de los derechos colectivos, el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable o la concreción de un peligro inminente; no se prueban las situaciones que ameriten el decreto de la medida cautelar de urgencia”, dice la decisión.

Al respecto, el Gobierno Nacional expidió el decreto 204 de 2022 mediante el cual reglamenta las competencias, trámites y actividades que se debe adelantar por parte de las autoridades nacionales, con el fin de proteger las piezas y áreas sumergidas del navío.