Pitbull atacó a otro perro en la Urbanización Ciudadela India Catalina

En la Urbanización Ciudadela India Catalina, se registró un ataque de un perro pitbull de 10 meses a un french poodle de 8 años, el cual quedó herido luego de recibir mordidas en el cuello.

El canino herido aún se encuentra en una unidad de veterinaria bajo observación, debido a las graves heridas que le dejó el ataque.

“Fueron 10 centímetros de largo y 3 centímetros de profundidad. Le cogió parte de los músculos del cuello. Estamos esperando que evolucione para ver qué secuelas esa parte en la movilidad”, indicó Edilsa Vela, dueña del canino atacado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ninguno se esperaba eso, el perro se abalanza sobre el mío, prácticamente quitó el perro de mis pies y lo agrede. Lo suelta porque yo llevo unas bolsas en la mano y le pegué en el lomo. Cuando yo le pegó lo soltó”, señaló.

Edilsa Vela teme que está situación se vuelva a presentar con alguno de los niños que frecuenta en el sector, por eso pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto para evitar otro hecho que lamentar.

Lo que dicen los dueños del pitbull

Pamela Cantero, dueña del perro pitbull le dijo a los micrófonos de Caracol Radio que su canino de 10 meses nunca había presentado comportamientos violentos, puesto que es un cachorro aún y se ha criado con sus dos hijas.

“El french poodle se salió y empezó a ladrarle, a lo que el mío salió de inmediato. El no es agresivo, convive con dos niños de 5 y de 8 años. No tiene conductas agresivas. La policía ambiental vino, revisó y verificó todos los papeles del perro y también nos entregaron las recomendaciones de sacarlo con bozal y collar. Lo que ocurrió fue un accidente por el hijo de la misma denunciante que dejó las dos puertas abiertas”, señaló.

Cantero dijo que la denunciante está negada a recibir la ayuda pertinente para los gastos de la unidad veterinaria donde tienen al french poodle.

“He tratado de comunicarme con varios personas familiares de ella para saber sobre la salud del perro pero no me han contestado los mensajes. Supe de su estado por las noticias, pero por parte de ellos no me han entregado ningún reporte”, sentenció.