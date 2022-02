Char está engañando a este país: Jorge Enrique Robledo

Durante una visita que realizaron los líderes de la Coalición Centro Esperanza por el centro histórico de Cartagena, el candidato presidencial Jorge Enrique Robledo, lanzó fuertes críticas contra el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras el escándalo que lo vincula presuntamente con Aída Merlano.

Para el senador no es posible que Char con su hermano aspirando, y una relación sentimental con Merlano, hubiese estado al margen del tema político y electoral mientras dirigía a la capital del Atlántico.

“Miente doctor Char, está engañando a este país, sea serio, y estoy diciendo una cosa; debe renunciar porque quien miente no tiene derecho a ser presidente de un país serio. No olvidemos eso, no hay delitos que no incluya la mentira, la trampa y el engaño en sus orígenes”, dijo Robledo.

También hizo un llamado a los “socios” de Char como “Barguil, Fico y Peñalosa”, manifestando que no deben continuar su trabajo al lado del cuestionado exmandatario ni elegirlo presidente.