Docente en Pereira denuncia agresiones de las directivas del colegio

Se trata de Yulia Katherine Cediel, quien se ha desempeñado como docente del área de Humanidades y Lengua Castellana en el colegio Juan XXIII y quien está denunciando que desde hace un tiempo ha venido siendo víctima de persecución sindical ejercida por las directivas de la institución.

Desde iniciado el periodo académico en esta vigencia, a la docente no le asignaron carga académica por lo que asiste a las instalaciones del colegio a hacer presencia, pues tampoco hay una resolución de traslado y aún estando contratada, no le asignaron materias y los estudiantes no están recibiendo dicha clase.

Según relató la docente Yulia Katherine, hace unos días al momento de solicitar la firma de asistencia al coordinador de la institución, este la agredió física y verbalmente, utilizando además términos amenazantes.

"Cuando yo fui a pedirle que me firmara la asistencia, se alteró, empezó a gritar, a decirme que me fuera del lugar, que yo qué estaba haciendo ahí, a decirme que iba a llamar a la Policía a que me sacaran. Se acercó, empujó, me cogió el brazo derecho, luego me dijo en voz baja que iba a ver lo que me iba a pasar. Ante eso yo retrocedí, estaba muy afectaba. Me dirigí a la Fiscalía porque en realidad me da mucho susto que pudieran hacerme algo. Si eso pasó en el colegio no me imagino por fuera", manifestó.

La docente expresó que esta y otras situaciones se han registrado debido a su labor sindical y otros procesos pedagógicos que lideraba en la institución, por lo que indica que la persecución desencadenó en que, para este año, no le asignaran carga académica.

Por el momento, la docente está a la espera de recibir respuesta tras la denuncia que realizó ante la Fiscalía.

Por medio de un comunicado, desde el Sindicato de Educadores de Risaralda expresaron que no puede ser que quienes forman los ciudadanos actúen de esa forma y que además, es necesario que se busquen mecanismos de conciliación y respetar el debido proceso.