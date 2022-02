VIDEO: Con maleta al hombro para conseguir un taxi

Es así como en videos se registra desde hace una semana cómo algunos viajeros que llegan al aeropuerto Palonegro tienen que caminar más de 100 metros con sus maletas en las manos y al hombro para poder abordar un taxi.

Richard Lizcano, vocero del gremio dijo que la concesión continúa impidiendo la entrada a la plataforma o túnel donde se recogen los pasajeros que llegan a Santander.

Precisó que en la vía de acceso hay unos maletines que no permiten el ingreso de los vehículos.

La inconformidad parte en que con la nueva empresa de Norte de Santander que manejaría el tema logístico los taxistas pasarían de pagar 3000 a 5000 pesos por el derecho a prestar el servicio, por cada carrera y más $8.200 del peaje de Lebrija y la gasolina, dicen ellos que estarían trabajando a pérdida.

"Más la gasolina, el peaje, estaríamos pagando de más y el servicio es por $35 mil, no estamos cubriendo a la final nada, no nos queda nada. No vamos a trabajar con el operador de otro departamento, queremos que sea legal y de Santander", agregó.

Hoy viernes, 4 de febrero, en horas de la mañana continuará la reunión con la Concesión Aeropuertos de Oriente.