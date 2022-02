Viernes 4 de Febrero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una finca ubicada en la vía que conduce de los municipios de Montenegro a Quimbaya a la altura de la vereda el Chaquiro, en el departamento de Quindío, tropas de la Octava Brigada del Ejército incautaron más de tonelada y media de marihuana tipo creepy.

El comandante de la brigada, coronel Pedro Iván Gonzáles explicó que soldados del Batallón Cisneros, fueron informados por la comunidad lo que permitió que, por orden judicial realizará el allanamiento a un predio en el que se estaría “encaletando” la marihuana en guadua, y así ser transportada de manera clandestina.

El alto oficial agregó que “los 1587 kilos del estupefaciente estaban distribuidos en 161 guaduas, 140 bolsas y un vehículo tipo van el cual también fue incautado, este material estaría valorado en 1600 millones de pesos aproximadamente”

Según la información humana, la marihuana provenía del departamento del Cauca con destino al norte y exterior del país y podría pertenecer al Grupo Armado Organizado-residual Dagoberto Ramos, disidencias de las farc que delinque en ese departamento del sur del país.

Y por eso alertan por la utilización de fincas en el Quindío para cargar camiones con marihuana que luego es transportada a otros departamentos incluso fuera del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director regional de cárceles del INPEC, coronel Juan Francisco Peláez confirmó la construcción de un pabellón de sindicados en el centro penitenciario de Peñas Blancas en Calarcá, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, priorizó para este año la materialización y construcción de este pabellón con el fin de des hacinar algunos cupos en las estaciones de Policía de Armenia y en el departamento

En el eje cafetero, el ejército llama la atención por la circulación de 1.500 armas traumáticas que no están registradas y que con la suspensión del porte de armas pueden ser decomisadas

El comandante de la unidad militar, coronel Pedro Iván Gonzáles llamó la atención para que en el caso de Armenia acudan a la sede de la Octava Brigada y realicen el proceso para registrar este tipo de arma y se eviten dolores de cabeza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ministerio de Educación informó que el 60% de niños del país han sido vacunados contra COVID

En su visita al departamento, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que establecen jornadas de inmunización en los diferentes colegios que visita a nivel país con el fin de garantizar la bioseguridad en medio de la presencialidad.

Por su parte la secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, indicó que adelantan jornadas de vacunación COVID en diferentes colegios con el fin de alcanzar mayor cobertura y que la presencialidad continué desarrollándose sin ningún contratiempo. Vale anotar que en la ciudad más de 27 mil niños han sido vacunados contra COVID-19.

La Secretaría de Salud invita a la comunidad a completar su esquema de vacunación y la aplicación del respectivo refuerzo del biológico contra la COVID-19, en la jornada que se llevará a cabo hoy, viernes 4 de febrero desde las 8:00 a.m., en los centros comerciales IBG, Portal del Quindío y Calima donde solo hay disponibles vacunas de Sinovac.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 92% avanza la presencialidad en las instituciones educativas del país

Así lo confirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo quien estuvo en el departamento verificando las condiciones de bioseguridad en la institución educativa Santa Teresa de Jesús en Armenia y el Instituto Tebaida.

Precisamente en cuanto al retorno a las aulas, manifestó que solo restan siete secretarías de educación del país para llegar al 100% del proceso, es por esto que el próximo lunes 7 de febrero harían parte de esa implementación.

La rectora de la institución educativa Santa Teresa de Jesús de la ciudad, Amparo Tirado, mencionó que ha sido un proceso importante porque los más felices son los niños. Informó que en total son 1.006 estudiantes los que están matriculados en el colegio y que hacen parte de la presencialidad al 100% de aforo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A la espera de estabilizar la matricula en Armenia para ampliar cobertura del PAE

Ante las quejas de docentes sobre la situación de la jornada única en la que no se garantiza el almuerzo en su totalidad, la secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, evidenció que no han alcanzado la expectativa de los 35 mil estudiantes matriculados por lo que no pueden iniciar con la entrega de esos almuerzos.

Con diseños e información que incentiva el cuidado del medio ambiente, el amor a la tierra, la protección del agua, así como el conocimiento del gremio cafetero y la importancia de buscar y mantener la calidad del café, el Comité de Cafeteros del Quindío avanza en la entrega de 3.645 kits escolares en 193 instituciones educativas rurales de los 12 municipios del departamento.

85% de los estudiantes de la Universidad del Quindío se benefician con la matricula cero

El rector de la institución de educación superior, José Fernando Echeverry, señaló que la estrategia cobija a un gran número de estudiantes presenciales, de distancia y que se encuentran en la virtualidad.

En un ejemplo reflejó que un estudiante presencial que antes pagaba 560 mil pesos ahora con el beneficio queda en 60 mil pesos, por lo que aseveró que es una gran medida del Gobierno Nacional para brindar oportunidad a los jóvenes que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a la educación superior.

Finalmente, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que es una ley establecida beneficiando a más de 700 mil jóvenes en el país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En 2021 la CRQ impuso 177 medidas preventivas por afectaciones a los recursos naturales

La CRQ abrió proceso sancionatorio en la vereda bellavista de Córdoba por contaminación de la quebrada La Concha como resultado de los vertimientos que se generan por los residuos del lavado de café

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el cual se conmemora hoy 4 de febrero, desde la NUEVA EPS hacen la invitación para que los usuarios participen de las rutas de atención para la identificación temprana de este tipo de enfermedades.

Desde el inicio de su operación en 2008 hasta la fecha, en NUEVA EPS se han diagnosticado 93.978 pacientes con cáncer siendo los más frecuentes el cáncer de mama, próstata y piel. En la Regional Eje Cafetero, que abarca los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, NUEVA EPS ha diagnosticado 9.786 pacientes con cáncer.

En un trabajo conjunto NUEVA EPS y MÉDERI han implementado rutas de atención integral de cáncer desde sus fases iniciales con el diagnóstico temprano hasta el tratamiento en los tumores más complejos que requieren alta tecnología y estudios especializados con tratamientos de última generación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gobierno Nacional entregó obras complementarias en dos instituciones educativas de Armenia, inversión por más de 8000 millones de pesos, se trata de los colegios Santa Teresa de Jesús y la finalización y entrega de obra de la Institución Educativa Jesús María Ocampo.

la gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa FFIE, Adriana González anunció que en el mes de junio con la presencia del presidente Iván Duque entregarán las obras de ampliación y mejoramiento en las instituciones educativas Liceo Quindío en Salento y Liceo Andino Santísima Trinidad en Filandia.

En noticias políticas, Armenia recibirá hoy la visita de varios precandidatos presidenciales.

Del llamado equipo Colombia estarán la senadora quindiana Aydee Lizarazo precandidata presidencial y el exalcalde de Bogotá ahora precandidato Enrique Peñalosa en reuniones y encuentros diferentes apoyando a candidatos a senado y cámara

Así mismo estará en la ciudad el precandidato presidencial de la coalición centro esperanza Alejandro Gaviria que en las últimas horas inscribió su precandidatura.

Desde la iglesia católica llamaron la atención de candidatos al congreso para que la contienda sea en el marco del respeto

En el marco de la contienda electoral para senado y cámara de representantes, Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la diócesis de la ciudad, envió un mensaje de respeto y cordura para que los aspirantes no enloden a los demás candidatos, sino que sean las propuestas las relevantes.

Informó que adelantan las gestiones para establecer una reunión en el que la iglesia medie para evidenciar el bien común y no los intereses personales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresarios de tiendas de café en el Quindío evidencian incremento en costos por la inflación

Precisamente el empresario de expedición Quindío, Sergio Londoño, evidenció las afectaciones por los incrementos de hasta el 100% a productores de café por lo que el consumidor final tiene un aumento del 40%.

30 Ciudadanos Venezolanos recibieron Permisos de Protección Temporal y Afiliación a EPS en el municipio de Calarcá. Actualmente, Migración Colombia cuenta 200 Permiso para entregar en el departamento del Quindío y espera que la población que aún no ha definido su situación migratoria lo haga de manera legal y oportuna ante este organismo con la ayuda de las entidades territoriales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Diócesis de Armenia inauguró la casa tejiendo sueños dirigido a los niños en condición de vulnerabilidad

La casa ubicada en la carrera 13 con calle 15 esquina cerca a la sede de la Edeq es el lugar para la atención de niños, niñas y jóvenes en condiciones de explotación laboral, sexual, comercial o en consumo de sustancias psicoactivas.

Mañana sábado 5 de febrero en el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo el mercado agroecológico del Quindío desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, recuerde que debe llevar bolsa reusable o canasta para adquirir los productos.

En deportes, mañana sábado 5 de febrero a las 8y15 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará Llaneros por la tercera fecha del Torneo Dimayor de la B.