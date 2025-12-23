Gobierno espera compradores en navidad

Cúcuta

La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco a través de su presidente en Norte de Santander se mostró esperanzado de aumentar las ventas durante esta época de fin de año.

Para el gremio este mes no ha sido fácil, y las ventas no han generado las mayores expectativas por diversos factores, pese a que los afiliados lograron abastecerse para responder a la demanda.

Sergio Palacios dijo a Caracol Radio que “a pesar del esfuerzo que se ha hecho, con una temporada que ha estado marcada por las dificultades en los hogares, los comerciantes madrugaron a responder a la época que tradicionalmente genera buenos ingresos para el sector”.

Pero advirtió que “no se puede desconocer que ha sido una temporada en donde no se ha obtenido el movimiento esperado.Solo esperamos que las próximas 48 horas el número de compradores se eleve”.

Finalmente indicó que en medio de este panorama crece la preocupación por la falta de atención del gobierno nacional a esta región, que ha sufrido un grave problema de violencia y dificultades económicas por la coyuntura de la frontera.