La CUT pide a los trabajadores no participar de la revocatoria de Quintero

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se refirió a la revocatoria que se adelanta contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, aseguró que no hacen parte de esta inactiva y mucho menos la apoyan, argumenta que no adhieren a ninguna acción impulsada por el Centro Democrático o personas proclives a este partido político.

La CUT aseguró que no le corresponde en su quehacer rutinario acudir a este tipo de iniciativas para dirimir diferencias entre ellos y los distintos gobiernos, por lo que insisten en no participar de dicha revocatoria. Aunque en uno de los puntos del comunicado invitan a los trabajadores a no participar en el mecanismo.

"Como proviene del Centro Democrático esa iniciativa, ahí es donde nosotros que estamos en oposición al gobierno de Duque, entonces, estamos exhortando a los compañeros trabajadores a que no participemos de montajes como esos”, DETALLÓ Jaime Montoya, presidente de la CUT en Antioquia.

Finalmente desde la CUT recalcaron que mantienen sus principios de independencia frente a los gobiernos de turno y que seguirán haciendo seguimiento a estos para denunciar o convocar movilizaciones frente a decisiones que afecten los intereses de los trabajadores y el resto de la población.