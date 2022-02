"El que quiera acercarse a Dios debe estar dispuesto a confesar sus pecados"

El Presidente Iván Duque, de visita este miércoles al departamento de Antioquia, también estuvo en el nuncio de Itagüí donde inauguró un colegio, allí el mandatario nacional fue consultado sobre lo que pensaba de la vista que el precandidato Guasto Petro hizo al Papa Francisco en el Vaticano, recalcó que tiene un inmenso respeto por el sumo pontífice y que es claro que él tiene todo el interés por el país, pero ninguno político. Acto seguido aseguró que quien se acerque a Dios debe confesar sus pecados.

“Lo que uno espera es que, el que se quiera acercar a Dios también quiera confesar sus pecados. Por eso digo, si él quiere confesar sus pecados me parece muy bien que vaya y se confiese".

Ante la pregunta de qué tipo de pecados debió confesar, respondió "eso sí hay que preguntárselo a él que es el pecador”, recalcó.

Lea también:

También se refirió al porqué no asistió al proyecto Hidroituango, explicó que no lo tenía contemplado en su agenda y que no estaba haciendo visitas al departamento y sí inaugurando obras, como el megacolegio de Itagüí y el inicio de la construcción de la fábrica Vax Thera en Rionegro que producirá vacunas, entre ellas, contra COVID-19.