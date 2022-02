Residentes en comuna uno de Cúcuta preocupados por inseguridad

Los habitantes de barrios como El Callejón, El Llano, sectores aledaños al Canal Bogotá, el barrio popular, como escenario de violencia que propician grupos delincuenciales tanto locales como extranjeros por el control de negocios como la prostitución, el tráfico de estupefacientes.

La comunidad de estos barrios está desesperada y pide de las autoridades controles efectivos frente al accionar de estos grupos generadores.

Uno de los líderes le dijo a Caracol Radio que, “No hay reacción inmediata, por el pie de fuerza que hay en este momento, no alcanzan a cubrir todas las necesidades de la comunidad de la comuna uno y no han querido hacer caso”.

Agregó que, “este tema de las granadas ahora solo falta que no lleguen con artillería y nos acaben a todo el mundo, no sé qué iremos a hacer porque la situación en Cúcuta es grave, estamos pensando en protestar frente a la alcaldía porque esto se salió de las manos nos están matando ya no podemos ni salir”.

Las solicitudes de los propietarios de negocios y familias que aun residen en estos barrios, parte desde el refuerzo del pie de fuerza y la modernización de las cámaras de seguridad de esta zona.