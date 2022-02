"El hombre que me atacó estaba como loco”: conductor de Metrolínea

Nelson Enrique Gámez de 47 años, tiene 10 de ser conductor de Metrolínea y aseguró a Caracol Radio que durante su trabajo jamás había tenido algún problema.

Precisó que ayer cuando fue atacado por un motociclista con arma blanca, vio la muerte muy cerca, pero la gracia de Dios evitó que esto ocurriera y solo recibió heridas en su cabeza y en su mano izquierda.

Nelson, señala que el hombre que lo atacó estaba “loco”, se subió al bus cuando hizo una parada obligatoria en el sector del Puente El Buenos muy cerca de la Terminal de Transportes de Bucaramanga.

“Yo estaba sentado en mi silla de conductor, cundo sentí fue el ataque en la cabeza con un cuchillo de unas 12 pulgadas y donde me quedé quieto me asesina delante de todos los pasajeros, pero mi reacción, la fe en Dios y mis conocimientos en artes marciales me salvaron de la muerte”, ratificó Nelson Enrique Gámez.

Dijo el conductor del P-10 que “el sujeto señalaba que el bus de Metrolínea lo había cerrado y sus ataques cada vez eran más agresivos como si estuviera drogado y cubría su rostro con el casco de motociclista y además con el tapabocas”.

“Una vez me atacó sin piedad se dio a la fuga y lo más grave es que la gente que estaba en el lugar y los mismos pasajeros no hicieron nada para ayudarme o al menos capturarlo” argumentó.

Nelson Enrique Gámez, recibió heridas en la cabeza y mano izquierda y fue dado de alta de la clínica Foscal, luego de cogerle 10 puntos.