“No buscamos dilatar el proceso de Santiago Murillo”: Abogado Antonio Paris

El abogado Antonio Paris quien actúa como apoderado del mayor de la policía Jorge Mario Molano Bedoya, privado de la libertad por presuntamente estar involucrado en el homicidio del joven de 19 años Santiago Murillo en hechos que ocurrieron el 1 de mayo de 2021 en medio de la protesta social, aseguró que no buscan dilatar la investigación, ni mucho menos una libertad por vencimiento de términos.

El profesional del derecho sufrió un fuerte accidente de tránsito el pasado 21 de enero de 2022 en la calle 60 con avenida Guabinal donde fue atropellado por una motocicleta cuando iba cruzando la calle, esto le originó que le tuvieran que hacer una cirugía de trasplante de fémur, además tiene una lesión en su hígado, por ese motivo los médicos de la clínica Asotruma donde le realizaron los procedimientos quirúrgicos le dieron inicialmente 30 días de incapacidad.

Ante la situación de salud el abogado Paris, informó el lunes 24 de enero al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué con funciones de conocimiento su condición de salud y envío la documentación requerida por la cual demostró no pudo asistir a la audiencia preparatoria de juicio oral del mayor Molano el día jueves 27 de enero, el abogado envío la incapacidad médica, formula médica e informó lo que le ocurrió al Juzgado.

“Se falta a la verdad cuando se dice que supuestamente estoy incapacitado, nadie de manera dolosa va a querer que lo accidente para no participar en una audiencia, tampoco es cierto que estemos con el mayor Molano buscando maniobras para dilatar el proceso y buscar una libertad por vencimiento de términos, renunciamos a cualquier situación que originará la libertad del mayor por vencimiento de términos, buscamos demostrar que si bien es cierto algún agente del estado o de la policía acabó con la vida del joven Santiago Murillo, no fue el mayor Jorge Molano, por eso queremos que salga de la cárcel pero tras demostrarse la verdad, el mayo Molano manifestó al Juzgado que se acoge a mi incapacidad y que por ese tiempo en el que yo este así no se va a buscar posteriormente una libertad por vencimiento de términos, busco que dejen tranquila a mi familia, mi madre que me ha acompañado en todo este proceso y no es cierto que no estemos pasando por un momento difícil”. Expresó el abogado Antonio Paris.

La audiencia preparatoria a juicio será el próximo 3 de marzo.