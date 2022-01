Nuevamente se aplazó audiencia en el caso de Santiago Murillo

Por una incapacidad de 30 días debido a un accidente de tránsito que sufrió el abogado Antonio París defensor del mayor Jorge Mario Molano, no se pudo realizar la audiencia preparatoria de juicio oral por el asesinato del joven Santiago Murillo.

En medio de la jornada, el Juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento explicó las razones que llevaron a tomar esta decisión de suspender, pero recordó que se debe actuar de manera rápida para poder seguir con este proceso.

“A pesar de estar enterados que en otro radicado el señor abogado tiene una incapacidad de 30 días, a este proceso, a este radicado preciso no ha llegado ninguna comunicación de aplazamiento, obviamente el despacho y el suscrito juez no es médico, no es el profesional de la salud que sea el idóneo para entrar a determinar o a desvalorar esa situación de una incapacidad en otro proceso”, sostuvo el juez.

Por su parte el abogado Miguel Angel del Rio representante de víctimas catalogó como una desidia frente a la administración de justicia la cancelación de esta nueva audiencia. Incluso solicitó que la autoridad disciplinaria estudie el caso y advirtió que se debe evitar una libertad por vencimiento de términos.

Habló el abogado Antonio París:

“Nadie de manera dolosa va querer que le causen un accidente para no participar en una audiencia, además debo anticipar que a hoy no se ha hecho un descubrimiento completo por parte de la Fiscalía, envió unos correos el día 24 del mes de enero, vamos a ver que dicen los investigadores de ese contenido, aquí no ha habido maniobras dilatorias y como lo dijo el mayor Molano en un documento que envió al juzgado el día lunes cuando fue requerido para que dijera si tenía abogado suplente o no, él se somete al tiempo que pase, que no utilizará este lapso de mi convalecencia para solicitar ninguna libertad, porque quiere buscar la verdad y su libertad siendo inocente”, dijo el abogado Antonio París.

En un video publicado por la señora Sandra Meneces, madre de Santiago Murillo, aseguró se encuentran indignados por este nuevo aplazamiento en la audiencia.

“Estamos muy indignados, vemos como no respetan a nadie en este país, el abogado Antonio París representa muy bien a este delincuente, a este asesino, ya que ninguno de los dos se presentó, no respetan a la Fiscalía, no respetan a un juez, no respetan a nosotros como víctimas, no mataron un perro, mataron un niño que respetaba la autoridad”, sostuvo.

Para el 3 de marzo a las 2:30 de la tarde quedó fijada la audiencia preparatoria de juicio oral que se adelanta contra el mayor Molano por el caso del asesinato de Santiago Murillo, hechos que ocurrieron el primero de mayo del año 2021.