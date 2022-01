Denuncian que siembras en la Transversal 54 vulneran plan de silvicultura

A través de una carta dirigida a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, la fundación Verte que te quiero Verde denunció poco compromiso por parte de la Procuradora Agraria de Bolívar, Mayerly Chamorro, ante las presuntas malas siembras de especies de bosque seco tropical adelantadas en la Transversal 54 de Cartagena.

De acuerdo con la fundación, las siembras no cumplen con los requerimientos fitosanitarios y la apertura de los huecos no tienen los metros cúbicos necesarios para crearle a las especies sembradas las condiciones edafológicas de suelos fértiles.

“Muchos de esos individuos forestales no poseen tutores de sostén. Las áreas sembradas no poseen puntos de agua para el riego, humectación y lavado foliar. No se aplicaron ni por lo menos 0.30 centímetros mínimos de tierra negra abonada para el buen desarrollo fenológico y fisiológico. Hasta el día de hoy y no obstante hicieron esas siembras en proximidades al verano estas especies no han recibido una sola gota de agua”, aseguró Haroldo Rodríguez, director de la fundación.

La fundación solicitó a la Procuraduría los siguientes requerimientos técnicos y sociales:

1- Actas de socialización con la comunidad y otras entidades que se han sumado al Sembratón

2- Actas del proceso de sembrados donde conste que se usaron los requerimientos técnicos

3- Actas con fotografías y videos de las jornadas de mantenimiento y riego.

4- Plan de acción en este verano del 2022 para la sostenibilidad de estas siembras del Sembratón

5- Por último, como quiera que son más de 10.000 árboles entre el 2020 y el 2021, solicitamos una visita de campo con expertos de la procuraduría y del sector de las ONGs ambientales