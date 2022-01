Reportan escasez de leche en algunas tiendas de Bucaramanga

Varios días sin distribución de leche completaron las tiendas de algunos sectores de Bucaramanga como el barrio Gaitán y Girardot.

Ciudadanos aseguran que aparentemente escasea este producto lácteo y las quejas de los consumidores y compradores no se hacen esperar.

Algunos dicen que les ha tocado tomarse el café negro porque no consiguen leche, en especial la de la marca santandereana.

"Tocará volver a lo antiguo a la leche de cantina, ya uno para tomarse un café con leche lo piensa. No sabemos qué pasa y sí nos gustaría volver a tener leche en las tiendas", dijo uno de los consumidores del producto.

Lea aquí:

"Desde el sábado dicen los tenderos que no han venido a traerles. No hay leche y si encontramos es una bolsita y ya. Es preocupante porque no entendemos porqué de la noche a la mañana dejó de llegar", dijo una ciudadana.

A los tenderos y consumidores les preocupa que no haya distribución de este alimento vital para los desayunos y el consumo de los santandereanos.

¿Qué dicen las empresas productoras de leche?

Caracol Radio se comunicó con Diego Ardila, gerente de Freskaleche y aseguró que evidentemente sí hay un desabastecimiento del producto.

Sin embargo, en el caso puntual de los barrios Gaitán y Girardot comunicó que en las próximas horas llegará a estos sectores el gerente de ventas de la empresa para verificar porqué no se han surtido las tiendas.