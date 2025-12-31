Primazol rechaza acusaciones de Petro y niega nexos con el narcotráfico en Zulia

La distribuidora de insumos químicos Primazol rechazó este miércoles, 31 de diciembre. las versiones que vinculan el reciente siniestro en sus instalaciones con una ofensiva militar de Estados Unidos en territorio venezolano. La aclaración surge tras las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, las cuales reforzaron las especulaciones que circulaban en plataformas digitales.

¿Qué dijo Petro? Respuesta de la empresa

A través de sus canales oficiales, el presidente Petro sostuvo que Donald Trump habría bombardeado una planta en Maracaibo, sugiriendo que en dicho lugar se procesaban estupefacientes.

Lea también: Donald Trump confirma charla con Nicolás Maduro: ¿Por qué fracasó el reciente diálogo con Venezuela?

Ante esto, Eduardo Siu, director de Primazol, respondió de manera contundente: “Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos”. Siu exigió respeto por el buen nombre de su organización, aclarando que la conflagración ocurrida el 24 de diciembre fue producto de la combustión de resinas inflamables en uno de sus depósitos.

Le puede interesar: Donald Trump confirma inicio de ataques terrestres de Estados Unidos en Venezuela

El origen de la confusión: Declaraciones desde Washington

La controversia se originó luego de que Donald Trump afirmara el lunes haber desmantelado un muelle en Venezuela presuntamente utilizado para el tráfico de drogas. Aunque el mandatario estadounidense no precisó la ubicación del objetivo, el rumor se esparció rápidamente, asociándolo con el incendio en la zona industrial de Zulia.

Cabe destacar que los almacenes de Primazol se encuentran a una distancia de 7 kilómetros de las zonas portuarias del Lago de Maracaibo.

Le puede interesar: Asilo y amnistía general, ¿Qué representa la posición de Colombia frente al régimen de Venezuela?

Contexto militar y silencio oficial en Caracas

Hasta el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el supuesto ataque en tierra, el cual, de confirmarse, representaría un hito sin precedentes en la actual tensión bélica. Actualmente, la región de Maracaibo se mantiene bajo vigilancia debido a la presencia de embarcaciones militares estadounidenses en el Caribe y el bloqueo informal del espacio aéreo.

Lea también: Catar y Panamá se ofrecen para mediar en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Maracaibo: Punto estratégico en la crisis

A pesar de las sanciones y el embargo, en las cercanías de la bahía de Maracaibo —considerada la capital petrolera del país— se ha reportado la presencia de buques cisterna. Mientras Washington sostiene que sus operativos buscan frenar el tráfico de sustancias ilícitas, las autoridades venezolanas insisten en que estas maniobras son una estrategia para desestabilizar al Ejecutivo y tomar control de los recursos naturales del país.