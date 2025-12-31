Sicariato al cierre del año 2025: pistoleros ultimaron a un hombre en el barrio Nelson Mandela

En el barrio Nelson Mandela, sector La Primavera, se presentó el homicidio con arma de fuego de Ronal Luis Acosta Monroy, de 43 años, natural de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso descendió de un vehículo en vía pública, de manera sorpresiva llegaron dos sujetos en una motocicleta y el parrillero le disparó en varias ocasiones, causando su deceso de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Al occiso le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto y constreñimiento ilegal.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.