Presidente del Inter de Bogotá habló sobre el futuro de Kevin Parra ¿Llegará a Santa Fe?

El presidente de Internacional de Bogotá, Nicolás Maya, concedió una entrevista a El VBar, programa deportivo de Caracol Radio, en la que habló sobre los objetivos del club para la próxima temporada. Durante la conversación, el directivo se refirió a los refuerzos que llegarán al equipo de cara al 2026, además de referirse a varios detalles del club, que para este 2026 tendrá una nueva camiseta, la cual podrá obtenerse a través del abono para los partidos de la Liga Colombiana-I.

“La meta para nosotros es mejorar sustancialmente el rendimiento en términos de puntos; estamos muy urgidos de puntos, tenemos que competir y ojalá llegar a los cuadrangulares en los dos torneos del año o estar muy cerca. El objetivo es estar compitiendo para entrar a los ocho y dar lo mejor”, indicó el presidente.

Nicolás Maya reveló la cantidad de jugadores que se incorporarán el próximo año al plantel: “En este momento hemos presentado alrededor de 9 o 10 jugadores; eso es lo que tenemos en este momento entre jugadores ya consagrados y otros más jóvenes. Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta y Rubén Manjarrés. Estamos esperando dos o tres jugadores más, pero ya están casi cerrados y se unirán en enero”.

“A partir de enero la podrán encontrar en Mercado Libre; el precio estará alrededor de los $250.000 mil pesos. Vamos a seguir ofreciendo abonos con camisetas, ya no tan económicos como en el lanzamiento”, por último concluyó.

Sobre el futuro de Kevin Parra, jugador que pretende Independiente Santa Fe, Maya aseguró que seguirá en el equipo, con el cual tiene contrato actualmente, tras haber sido cedido desde Atlético Nacional.