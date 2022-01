Lunes 24 de Enero, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana se registraron 1.057 nuevos casos de COVID-19 en el Quindío, llegando a un total de 7.557 activos De esos en casa 7.445 casos, en UCI 9 y hospitalizados 103.

En cuanto a fallecidos se presentaron 22, entre esos una niña de 11 años de edad que tenía comorbilidad y la cifra llegó a 1.958.

Aumentan los fallecidos por COVID-19 mayores de 60 años de edad en Armenia. Autoridades de salud insisten en la importancia de la dosis de refuerzo

Los ciudadanos consultados por Caracol Radio temen acceder a las mismas por los efectos secundarios que pueden traer al ser combinados los biológicos. Otros no se han aplicado ni la primera dosis porque consideran que las vacunas no son realmente efectivas contra el virus.

Al respecto la secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, reconoció que la variante ómicron aumenta el riesgo de mortalidad en la población mayor por eso es fundamental reforzar el esquema de vacunación.

Llamó la atención de ciudadanos para que confíen en el proceso y acudan a las diferentes IPS y las jornadas extramurales que adelantan en diferentes puntos de la capital quindiana.

En la cárcel San Bernardo de Armenia ya han sido aplicadas el 100% de las segundas dosis

Así lo confirmó el Mayor Gonzalo Patiño, director del establecimiento carcelario quien explicó que no cuentan con ningún caso activo por COVID-19 por lo que avanzan en las jornadas de vacunación en articulación con la secretaría de salud municipal en el que ya han completado las segundas dosis.

Hoy en Armenia habrá cuatro jornadas de vacunación contra el coronavirus, en el centro comercial Calima, Centro de Convenciones, y las casetas comunales de La Pavona y Manuela Beltrán, a partir de las 8:00 a.m. y hasta agotar fichas, hay dosis de Janssen, Moderna y Astrazeneca.

En México fue liberada una quindiana que habría sido secuestrada por un estadounidense. Familiares esperan que las autoridades internacionales logren la captura del presunto responsable

Tras más de un año de que familiares no tuvieran noticias de la quindiana Lina María Cruz Giraldo que vive hace ocho años en México, fue liberada por el que sería su captor el estadounidense Jason Monroe Smith. Paula Cruz es la hermana gemela de la víctima y se mostró feliz de que por fin pueda reunirse con su pariente.

Sostuvo que el presunto responsable la dejó abandonada en un hotel de Ciudad de México en el que las autoridades lograron su rescate y posterior traslado a un centro asistencial para que reciba atención médica, pero sobre todo psicológica ya que desde hace cinco años padece un trastorno bipolar.

Autoridades investigan el doble homicidio que se registró en zona rural del municipio de Calarcá en el Quindío

En la vereda Santo Domingo Bajo de la Villa del Cacique fueron asesinados con arma de fuego Carlos Álvarez Román de 54 años de edad y Yeison Álvarez de 25 años de edad, padre e hijo respectivamente.

Según las primeras versiones del hecho dan cuenta que las víctimas eran agricultores y se encontraban laborando en una finca del sector cuando fueron abordados por un hombre que les disparó en repetidas ocasiones y posteriormente huyó hacia la zona boscosa del predio.

En las últimas horas otro hecho de sangre se presentó esta vez en el barrio Acacias Bajo de Armenia, la víctima fue identificada como Isaías Mosquera. Con estos tres nuevos casos ya son 11 los homicidios en el departamento en lo que va corrido del año.

Un hombre al parecer bajo los efectos del alcohol cayó al río Lejos en el municipio de Pijao en el Quindío y murió debido al golpe como consecuencia de la caída.

Según la información preliminar de las autoridades, Oscar Joanny Salgado Zapata de 42 años de edad se encontraba departiendo con varias personas en el sector y al parecer bajo los efectos de bebidas embriagante perdió el equilibrio y cayó al río.

Los 12 municipios del Quindío están en alerta amarilla por riesgo de incendios de cobertura vegetal

Según las alertas que emite el IDEAM Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento están en alerta por la amenaza que representa la temporada de menos lluvias que vive el departamento.

El director de la Unidad de Gestión de Riesgo, César Jaramillo, llamó la atención de ciudadanos para que cuando realicen actividades como paseo de olla verifiquen que las fogatas queden bien apagadas, evitar arrojar vidrios que podrían ocasionar efecto lupa, colillas de cigarrillo en prados porque aumenta el riesgo.

En Armenia, los voceros del sindicato de educadores resaltaron que el inicio de clases presenciales se aplazara una semana más pues era claro que no estaban dadas las garantías para reiniciar

¡Por fin! En febrero entregan obras de tres colegios en Armenia

Después de varios años de retrasos, cambio de contratistas, obras abandonadas, paradas, además de la pandemia y los bloqueos del paro, en este 2022 por fin el ministerio de educación en asocio con la alcaldía de Armenia comenzará la entrega de obras de mejoramiento y construcción de 13 colegios en Armenia y los municipios del Quindío.

Adriana Gonzáles gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE del ministerio de educación, visitó las obras en compañía de contratistas, directivas y autoridades locales para constatar los avances de los proyectos.

En su recorrido, pasó por las instituciones educativas, Nacional, Jesús María Ocampo, Bosques de Pinares, Rufino José Cuervo sede Antonia Santos, Los Quindos, el oficial Santa Teresa de Jesús y la construcción del nuevo colegio Rufino Sur.

La funcionaria confirmó que en febrero serán entregadas las obras de mejoramiento de tres instituciones educativas en Armenia de las 10 que son intervenidas y esperan que al finalizar este año los 13 colegios estén terminados tanto en su construcción como en su mejoramiento.

128 puestos de votación, 1.442 mesas se han habilitado en el Quindío para la contienda electoral del 13 de marzo, además de 488.149 personas hábiles para ejercer su derecho al voto así lo confirmaron durante comité de seguimiento electoral regional.

Durante el encuentro virtual hicieron énfasis en la invitación a los funcionarios públicos a no participar en política, a identificar y reportar las alertas tempranas y riesgos de corrupción por parte de las organizaciones electorales, violencia a líderes y lideresas

Funcionarios de la alcaldía de Armenia iniciará hoy lunes, recorridos por las diferentes comunas de la ciudad para verificar que la publicidad electoral instalada cumpla con los lineamientos establecidos en el Decreto 346 del 14 de diciembre de 2021, que regula la publicidad exterior de los partidos políticos.

Vallas publicitarias, afiches, pendones, pasacalles y publicidad vehicular serán algunas de las piezas a verificar por los funcionarios de las secretarías de Gobierno y Convivencia, Infraestructura y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo el fin de semana recorriendo las calles del centro de Armenia y del municipio de La Tebaida en el Quindío acompañando a los candidatos de esa colectividad a la cámara de representantes

En el caso del Edén tropical del Quindío, el exmandatario acompaño a Rosa Patricia Buitrago candidata a la cámara y aunque muchos ciudadanos se acercaron a saludarlo, hubo otro grupo que con megáfono en mano y pancartas manifestaron su descontento por la presencia de Álvaro Uribe Vélez en esa localidad.

El mandatario ante estas manifestaciones indicó “Una campaña que la tenemos que hacer sin ofender, y si nos ofenden, responder con argumentos, sin ofensas, y que el recuerdo de la ofensa dure muy poco”, dijo el líder político.

Directivas del Pacto Histórico señalaron que es determinante el apoyo total a la representante a la cámara por el Quindío Luz Elena Forero

Y es que varios militantes del Pacto Histórico han evidenciado su descontento por la postulación de la candidata ya que consideran no es idónea a las bases políticas de coalición. El líder de debate, Roy Barreras, fue contundente al señalar que quien no apoya a Luz Elena Forero no hace parte del pacto histórico y más bien son de otros partidos políticos.

Como una medida para mejorar la movilidad del sector y disminuir el riesgo de siniestralidad vial, la alcaldía de Armenia, modificó el sentido vial de la calle 19 entre carreras 23 a 29, vías que anteriormente eran de doble sentido y a partir de hoy lunes 24 de enero, quedarán en un solo trayecto de occidente a oriente,

Es decir que iniciará en la estación de servicio Terpel, paso por Fundanza y finalización en la carrera 23, en el semáforo que conecta con la avenida Los Camellos.

En lo que va corrido del año, dos hoteles en el Quindío han sido sellados por no cumplir con las medidas sanitarias para el desarrollo de su actividad

El reciente se registró en el centro de la ciudad donde las autoridades realizaron una inspección a un hotel en el que evidenciaron que no cumplía con las medidas establecidas para el respectivo funcionamiento.

Universidad Alexander Von Humboldt en Armenia realizó el lanzamiento de Emprende LAB. Hace referencia a laboratorios para la creación de contenidos digitales dirigidos a estudiantes y empresarios de la región.

La decana de la facultad de Ciencias Administrativas de la universidad, Diana Carolina Garzón, informó que la inversión es de 70 millones de pesos en la que los interesados podrán realizar producción audiovisual, publicidad entre otros enfocado a los medios digitales.

En deportes, a las 7y40 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío inicia su participación en el Torneo Dimayor de la B, enfrentando a Bogotá, el equipo milagroso vuelva a este torneo seis meses después de haber logrado el ascenso, pero nuevamente descender.

En el partido de esta noche, El Imdera pondrá al servicio nuevamente el sonido ambiente e interno en la tribuna oriental del escenario deportivo que llevaba varios años sin funcionar donde invirtieron cerca de 50 millones de pesos, además solo permitirán el ingreso de hinchas a las tribunas oriental y occidental con un costo de 20mil y 30 mil pesos respectivamente.