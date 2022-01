Barboseños protestarán durante tres días para que quiten los peajes

Los habitantes de Barbosa, una localidad al norte de Medellín, zona turística por sus fincas de recreación y agraria por su vocación campesina, llevan más de 2 años pidiendo por vías de derecho y hecho el desmonte de los dos peajes Trapiche y Cabildo.

Según ellos, estos peajes encarecen el costo de vida al tener que pagar para entrar y salir del municipio, alejan a las empresas y afectan el turismo.

Por esa razón, comenzaron nuevamente una jornada de tres días de protesta, con el fin de que Vías del Nus y la ANI reconsideren la decisión de quitar definitivamente los peajes, pues aseguran que ya cumplieron el acuerdo de pagarlos por 20 años.

Lea también:

Esto dice uno de los ciudadanos.

"Nosotros estamos diciendo no más peajes, porque Barbosa necesita turismo, necesita crecimiento y es por eso por lo que somos el municipio más atrasado y pobre del Área Metropolitana. Vamos a estar tres días realizando estas grandes y pacíficas protestas, para exigir los derechos que hoy Barbosa ha perdido por estas fronteras que nos generan los peajes", comentó el vocero.

En días anteriores se conoció que para Barbosa se estableció una tarifa diferencial de 2.700 pesos para los habitantes de categoría 1 y 2 y se ratificaron las exenciones para mil usuarios. No obstante, para los habitantes esto no es suficiente, pues si bien ellos gozan de un cobro especial, no hay descuentos para los turistas y los trabajadores de empresas.

El alcalde de Barbosa, Augusto Gallego, propuso que los peajes sean sacados del Área Metropolitana y reubicados en la entrada al Túnel de la Quiebra en la vía Medellín-Magdalena Medio.