Por cuarta vez se convoca el proceso de elección de Contralor de Neiva. /

Por cuarta vez, el proceso de convocatoria de la institución para realizar las pruebas y elección de la terna para Contralor de Neiva 2022- 2025, y secretario general del Concejo de la ciudad, se inició oficialmente.

En esta oportunidad, según la nueva mesa directiva en cabeza del presidente Camilo Perdomo, tuvo un cambio en el valor de la oferta para la convocatoria, que pasó de 50 millones de pesos a 70.

“Hoy tenemos un CDP por 70 millones de pesos. Algunas universidades que están por fuera de la ciudad de Neiva, nos manifestaban que los costos operacionales para venir a hacer la realización de la prueba no justificaban los 50 millones de pesos. Muchas de esas universidades por esa razón no se presentaban, y este proceso no se veía tan atractivo para algunas universidades. Por eso esta mesa directiva ha tomado la decisión que de los recursos propios del Concejo de la ciudad de Neiva hacer un traslado presupuestal precisamente para esta convocatoria pública de la elección de la universidad”, explicó Camilo Perdomo, presidente del Concejo de Neiva.

Los miembros de la mesa directiva, hicieron claridad que no van a estar inmersos dentro de dicha evaluación.

Se indicó que como garantía de la transparencia del proceso y de que no haya favorecimiento en la elección de la universidad, el Concejo ha conformado un equipo evaluador, encabezado por dos jurídicos de la Corporación y un asesor económico. Serán ellos los encargados de hacer esa evaluación.

La convocatoria que se oficializó ayer a las 2:00 de la tarde, finalizará el próximo 31 de enero a las 5:00 de la tarde, tiempo en el que las universidades es institutos interesados en el proceso podrán presentar su propuesta.

Por su parte el personero de la ciudad, Kleiver Oviedo manifestó frente al proceso que “la experiencia de la personería ha permitido acompañar procesos, sobre todo en la elección de la terna, aquí se ha puesto en duda los resultados de las pruebas. Le apostamos a un proceso trasparente, que sea elegida una universidad trasparente”.

El proceso de convocatoria de universidad se declaró desierto en tres ocasiones, la última el 28 de noviembre.

Es de recordar que antes del 31 de diciembre salió el Decreto que nombró como contralor encargado a Jaime Enrique Jiménez López, quien por actualmente desempeña esta función.