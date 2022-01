“Estas contrataciones son para hacer cosas grandes”: Gabriel Camargo

El presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, habló de las expectativas que tiene el equipo para el 2022, uno de los objetivos es la participación en la Copa Libertadores de América.

Camargo aseguró que la nómina que armó para este año, es comparada con la que se tuvo en el 1.982, para esa época el equipo llegó a la semifinal de este torneo internacional.

“Esa es la idea, así están montadas las contrataciones para hacer cosas grandes, confió en que ahora vamos a hacer un gran papel”, manifestó el dirigente deportivo.

Camargo confirmó que habrá nueva camiseta, a la vez reconoció que la inversión hecha para los torneos a nivel e internacional se debe a la motivación que le generó el homenaje que realizaron los hinchas el día del partido de la final contra el Deportivo Cali.

“Yo soy muy sincero, yo gozo viendo contentos, viendo satisfechos y apoyándome como veo que me apoya la gente en general, yo me siento aquí en mi salsa, me siento muy bien, me dan las gracias, siento las palabras de cariño, eso me compromete, porque que más, yo no estoy detrás de nada político, ninguna pretensión, la única pretensión es tenerles un magnifico equipo, para que se sientan contentos y felices, eso me llena de orgullo”

En medio del diálogo hizo un llamado a los hinchas para que respalden el proyecto asistiendo al estadio comprando los abonos, porque hasta ahora solo se han vendido cerca de 400.

“No han correspondido a la expectativa que teníamos, lo que pasa es que Ibagué es una ciudad de muy alto desempleo, eso hace que se afecte”, manifestó.

Por último, confesó que se requiere más apoyo de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, aunque reconoció que en la ciudad hay una exoneración del impuesto a espectáculos públicos “yo soy muy malo para pedir, me queda cuesta arriba para poner la totuma, el gobernador está en conversaciones con el gerente, vamos a ver que sucede”.