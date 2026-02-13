Tormenta deja en Ibagué decenas de viviendas inundadas, deslizamientos y caída de árboles

Ibagué

Un fuerte aguacero que comenzó en la noche del jueves 12 de febrero y se extendió a la madrugada de este viernes ocasionó múltiples emergencias en Ibagué.

Según Jean Pineda, director del cuerpo oficial de Bomberos, las fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta eléctrica generaron la inundación de por lo menos 23 viviendas, la caída de árboles y múltiples emergencias.

Durante toda la madrugada el cuerpo oficial de bomberos y la empresa de servicios públicos atendieron las afectaciones en los barrios Combeima, San Carlos, Acacias, Hacienda Piedra Pintada, 12 octubre, Santofimio, Jordán Novena Etapa, Belalcázar y Ricaurte, como también en el sector de la Guabinal con calle 30.

“Las lluvias causaron emergencias en distintos puntos de la ciudad, entre las principales están inundaciones, movimientos en remoción en masa, deslizamientos de tierra y caída de árboles”, dijo Pineda.

El funcionario resaltó que “En el sur de la ciudad se registraron afectaciones significativas en los barrios El Ricaurte, Galán y Cerro Gordo, por otro lado, hay reporte en movimiento en masa sobre el sector de Cerro Gordo, puente de la Cartagena y en la zona de La Martinica”.

Los organismos de emergencias también confirmaron que hubo caída de ramas en los barrios Santofimio y la caída de un árbol de gran tamaño sobre un vehículo en el Jordán Novena Etapa.

“No se presentaron personas lesionadas o víctimas fatales, cada emergencia fue atendida por todas las estaciones de bomberos oficiales y con el apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios”, puntualizó Pineda.

Los organismos de socorro recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier emergencia pueden comunicarse a las líneas 119 y 123.