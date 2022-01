Caída de rocas en una vía de Ibagué causó afectaciones a un taxi

En la vía que conecta al Parque de la Música con el barrio Libertador, corredor que usan los conductores para ir al sector del Cañón del Combeima, se presentó la caída de rocas en la mañana del martes.

El material afectó a un vehículo tipo taxi de placa WTP 504 que pasaba por el lugar. En este punto, en varias oportunidades se han presentado situaciones de este tipo debido a la inestabilidad del terreno.

“No me cayó encima del carro, pero me alcanzó a dañar radiador y la parte delantera del vehículo, este punto está peligros, creo se debe tomar la vía por el Combeima”, dijo el conductor.

La comunidad del sector de La Vega solicitó a la Alcaldía de Ibagué acordonar el sitio para que se haga un monitoreo al sector, debido a que se podría presentar un nuevo derrumbe.

“El llamado es a los conductores, ciclistas y a quienes vivimos en la zona para que tengamos precaución al momento de pasar por el lugar, esto se ha presentado en varias oportunidades”, sostuvo Óscar Jiménez, habitante de este barrio.

La administración municipal adelanta actualmente un estudio para determinar que obras se deben realizar para evitar que este tipo de emergencias se presenten.