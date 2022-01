Acueducto La Mesa-Anapoima en un año podría ser una realidad /

En la Planta de Tratamiento de Agua del municipio de La Mesa, ubicada en el barrio quintas de San Pablo, el Gobernador Nicolás García, anunció la adición de los recursos y el reinicio de la obra del acueducto regional la Mesa- Anapoima, que actualmente cuenta con un 48% de avance en la ejecución.

Adicionalmente, desde Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) se destinó una partida para articular la puesta en marcha del proyecto. Así será la inversión: $2.291 millones para la optimización de la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de La Mesa. $580 millones para el fortalecimiento al prestador del servicio de acueducto, la ERAT (Empresa Regional Aguas del Tequendama). Y $864 millones para los estudios y diseños de la optimización de las redes de distribución en los dos municipios, los cuales hoy cuentan con un avance del 20%.

"Hoy estamos dando un paso muy importante, una nueva inversión de más de $37.000 millones. El aporte final para cumplir este gran sueño y después de tantos años de espera, tener el agua en los municipios de La Mesa y Anapoima. Esperamos en un año estar aquí haciendo entrega de esta obra de dignidad y calidad de vida a todos los habitantes de la región. La provincia del Tequendama lo merece", dijo el Gobernador Nicolás García.

Todos los actores del proyecto supervisarán el avance de las obras, con el fin de garantizar que se eviten costos y plazos mayores y se reciban obras con las calidades requeridas. Las intervenciones reiniciadas hoy, esperan ser entregadas el 17 de enero del año 2023.

En desarrollo de la firma del acta para el reinicio de las obras, el alcalde de La Mesa, Cornelio Humberto Segura manifestó que "este es el proyecto más importante en la historia de estos dos municipios porque si no tenemos agua no tenemos desarrollo. Esperamos poder cumplirles a todos nuestros habitantes", mientras que su homólogo de Anapoima, Hugo Alexander Bermúdez, dijo que "para nosotros a través de este acto no solo damos solución a una eterna problemática. Han pasado 34 años desde que tenemos el sueño de abrir las llaves y ver correr el agua para cocer nuestros alimentos y realizar los quehaceres diarios. Para el Gobernador y su equipo solo tenemos agradecimiento".