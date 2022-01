Soldado tolimense completó 73 días secuestrado en Tibú, Norte de Santander

En diálogo con Caracol Radio, Leydi Gómez, esposa de Yeison Martínez Tapia, soldado tolimense que completó 73 días secuestrado en Tibú, Norte de Santander, pidió a los captores su pronta liberación.

“El fue secuestrado el 3 de noviembre en la zona de Vetas cuando realizaba una labor humanitaria, se encontraba sin informe, estaba llevándole agua a la comunidad, en el sitio llegaron unos hombres armados y se lo llevaron”, dijo Gómez.

El militar con 15 años al servicio de la patria, se encontraba con otro integrante del Batallón 50 de ingenieros, persona que logró escapar en el momento que llegaron los hombres armados.

“A la fecha he enviado muchos mensajes, les he pedido de todas formas, de todo corazón a las personas que lo tienen en su poder que por favor nos den una prueba de supervivencia, la angustia es muy grande”, manifestó.

Aunque su esposa e hijos viven en Pamplona, Norte de Santander, sus padres residen en una vereda del Municipio de Ortega, Tolima, donde Martínez Tapia creció.

“El Ejercito nos ha brindado el apoyo psicosocial, pero ellos manifiestan que están manejando lo que ellos pueden por medio de la inteligencia militar, pero a mí como esposa no me han da do ninguna información”, sostuvo.

En su casa lo esperan dos menores de edad y su esposa que extrañan su presencia y esa llamada diaria que el militar les realizaba.