Que no nos mientan más: animalistas sobre estado de caballos cocheros

Un presunto nuevo caso de maltrato animal de un caballo cochero, fue denunciado por el reconocido comediante Alejandro Riaño, mediante un vídeo subido a sus redes sociales, el cual se hizo viral y tuvo varios comentarios en contra de los cocheros, quienes ahora alegan sentirse perseguidos por los animalistas.

Ante esta situación, María Victoria De Zubiría, miembro de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena, señaló que en lo corrido de la temporada son cuatro los caballos que han sufrido desplome en plena faena, debido al mal estado en el que se encuentran los equinos.

“Me parece increíble que UMATA diga que los caballos están bien y hace un par de meses no estaban acorde a los años que tenían los caballos, los cascos rajados. Eso no es algo que se arregla de la noche a la mañana”, dijo la animalista.

De Zubiría agregó que “alguien está diciendo mentiras, UMATA hoy tiene que estar diciendo eso, porque hace tres meses la misma entidad dijo que los caballos estaban horriblemente mal”.

“Las autoridades están siendo permisivas, indolentes, se hacen los de la vista gorda. No sean cómplices del maltrato animal, cómplices de la ilegalidad, miren lo que está sucediendo es una lista de cosas que no se debe hacer. No están siendo vigilados, que digan la verdad", sentenció De Zubiría.