El personal médico en el Catatumbo está solicitando su retiro de la zona

Norte de Santander

Luego de la incursión armada presentada en el corregimiento Filo el Gringo del municipio de El Tarra, en el que el puesto de salud también resultó afectado por el lanzamiento de drones y la activación de varios explosivos, el personal médico está solicitando su traslado, por temor a quedar nuevamente en medio de los enfrentamientos entre grupos armados.

“En el sector de Filo el Gringo, hubo un ataque hacia el puesto de salud con drones, además de varios disparos que afectaron en parte la infraestructura. No con graves daños, pero sí con una afectación a la atención de salud para la población. Se ha tratado de hacer todo el proceso, pero ha sido difícil por la situación de que un grupo armado está haciendo el ingreso a este corregimiento, eso ha afectado todos los traslados, toda la atención, toda la misión médica en ese sector", dijo Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud.

Agregó que “la atención médica está suspendida en estos momentos. De hecho, se logró hacer una evacuación el día de ayer con algunos menores y la enfermera no ha podido regresar. Solamente actividades de urgencia se podrían atender, pero no se está prestando un servicio a la comunidad como debería ser”.

Lo más difícil es que, según lo indicó Bitar “hay algunos médicos y profesionales del área de la salud que están haciendo su año rural obligatorio y ya están solicitando el retiro de la zona y la exoneración del servicio social obligatorio por situaciones de orden público”.

Frente a esto, indicó Bitar se va a afectar “mucho más a la comunidad porque posiblemente estos médicos no van a querer regresar y no van a querer dar continuidad. Sin embargo, la ESE Norte ha hecho un esfuerzo y ha tratado de redoblar en algunas regiones cercanas para evitar esto. Por ejemplo, en el Tarra se colocó un médico adicional buscando compensar el servicio y la atención. Pero obviamente esto dificulta mucho la situación porque no hay facilidad de transporte, de movilidad, igualmente de movilidad de pacientes y eso genera una mala prestación del servicio y una afectación a la población en general”.