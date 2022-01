Pliego de cargos a interventores del puente Hisgaura

La Procuraduría General formuló pliego de cargos e investiga a tres contratistas del Fondo Adaptación por presuntas irregularidades en la construcción de varios puentes en Santander.

Se trata de Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Luis Eduardo Quintero Cuéllar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fungieron como interventores integrales entre 2014 y 2016.

Las obras por las que son investigados son el puente La Judía, Sitio Crítico 43 y el Hisgaura.

Los funcionarios pudieron incurrir en posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato, que tenía como objeto la construcción de estas obras.

"El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura", aseguró.

Esta demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos para continuar con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones.