Abren por completo el puente de La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado

Desde el mediodía de este 24 de enero, quedó habilitada la calzada total tras trabajos coordinados entre Itagüí, Medellín y el Área Metropolitana.

Al mediodía de este sábado 24 de enero, se habilitó la apertura completa del puente de La Limona, que conecta el sector San Gabriel con el corregimiento San Antonio de Prado, tras los trabajos de recuperación y estabilización adelantados en la estructura.

La reapertura fue posible gracias a la articulación entre las alcaldías de Itagüí y Medellín, con la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que acompañó las labores técnicas ejecutadas en el punto donde se presentó el colapso de la banca.

Las autoridades informaron que la habilitación de la calzada total permite restablecer la movilidad normal entre ambos territorios, beneficiando a miles de usuarios que utilizan este corredor como vía alterna y de conexión diaria. Con la apertura, se normaliza el tránsito de vehículos particulares y de servicio público, luego de varios días con paso restringido.

