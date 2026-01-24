Ucrania, Rusia y Estados Unidos acordaron continuar diálogos sobre la guerra

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Omer Messinger/Getty Images/MANDEL NGAN/AFP via Getty Images/VYACHESLAV PROKOFYEV/POOL/AFP via Getty Images

Ucrania y Rusia acordaron este sábado en Abu Dabi continuar las conversaciones con participación de Estados Unidos, después de una jornada de negociaciones en un “ambiente constructivo” en Abu Dabi.

En un mensaje en la red X, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que “se debatieron muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas”.

Las negociaciones, agregó el mandatario ucraniano, se reanudarán “posiblemente a partir de la próxima semana”.

Poco después del cierre de la sesión de este sábado en Abu Dabi, un portavoz del gobierno emiratí dijo que las conversaciones habían tenido lugar en un “ambiente constructivo y positivo”, sin ofrecer otros detalles.

Los contactos tripartitos comenzaron el viernes en la capital de Emiratos Árabes Unidos, y por ahora no se han conocido detalles de fondo de los eventuales avances logrados o puntos que faltan por resolver.

Ucrania denunció los bombardeos nocturnos rusos que causaron al menos un muerto y 27 heridos, antes de una segunda jornada de conversaciones en Abu Dabi.

“Sus misiles no solo alcanzan a la gente, sino también la mesa de negociaciones”, agregó.

Ya desde antes del inicio de las conversaciones trilaterales, Rusia había dejado claro que considera esencial que Ucrania retire sus tropas de la región del Donbás.

“Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones”, aseguró Zelenski al término de las primeras conversaciones, el viernes.

Son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

Por la parte rusa, la delegación está encabezada por el general Igor Kostiukov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU).

Estados Unidos, por su parte, está representado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

“Abandonar Donbás”

Las negociaciones se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

Intensos bombardeos causaron al menos un muerto y 27 heridos en la capital y en Járkov, en el noreste, en la madrugada del sábado.

Miles de viviendas se quedaron sin suministro de agua, de electricidad y de calefacción, con el termómetro rondando los -10 ºC, indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, mientras Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

“Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante”, advirtió el viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo”, añadió.

Antes de las reuniones en Abu Dabi, Zelenski y Trump se citaron en Davos. El presidente ruso, Valdimir Putin, y los enviados estadounidenses Witkoff y Kushner lo hicieron en Moscú.

Sin los europeos

Las partes ya habían celebrado negociaciones directas durante el primer año del conflicto, en 2022, y también en 2025 en Estambul, pero esos contactos solo condujeron al intercambio de prisioneros y restos de soldados.

Las conversaciones de esta semana tienen lugar lejos de Europa y sin la participación de los países de la Unión Europea, que temen que Washington presione a Kiev para que acepte un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú.

Por su parte, Rusia no ha dejado de criticar la injerencia de los europeos en las negociaciones.

El jueves, en el Foro Económico Mundial en Davos, Zelenski pronunció un duro discurso contra sus principales aliados políticos y financieros, en el que afirmó que veía a una Europa “fragmentada” y “perdida” a la hora de influir en las posiciones de Trump y carente de “voluntad política” frente a Putin.

Al margen de la cita de las élites mundiales en Suiza, mantuvo una breve conversación con Trump, tras la que anunció un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania, que ahora debe ser finalizado por los dos dirigentes y los parlamentos de ambos países.