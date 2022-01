Plan retorno a Bogotá tuvo un balance positivo durante Puente de Reyes

El tan angustiado plan retorno del Puente de Reyes en cuestiones de movilidad, va llegando a su fin con plena normalidad y buen balance en Bogotá, según comunicaron autoridades.

La Secretaria de Movilidad informó que los vehículos se movilizaron a una velocidad promedio de 40 km/h en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Por su parte, no se presentaron embotellamientos.

El secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán, resaltó: " Es un balance altamente positivo. Con corte a las 7:00 p.m. se contabilizó el ingreso de 300 mil vehículos a Bogotá. Se habían impuesto 483 comparendos por no respetar el Pico y Placa Regional y se inmovilizaron 13 vehículos".

Es de mencionar que la media del pico y placa regional se estrenó este lunes, teniendo en cuenta que los vehículos con placa terminada en número impar no pudieron ingresar de 12:00 m. a 4:00 p.m. Mientras que los carros terminados en placa par no lo hicieron entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que evitó la congestión en alto grado.

Es de mencionar que a partir del martes 11 de enero cambia el Pico y Placa en Bogotá para el tránsito de los vehículos particulares, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. los días hábiles de acuerdo con el último dígito de la placa. Así los vehículos de placas pares no podrán circular en días pares y los impares no lo podrán hacer en días impares.