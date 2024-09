Don Jediondo rompe en llanto tras la muerte de la Gorda Fabiola: Me dijo que estaba mejor

El mundo del espectáculo se encuentra en luto tras el fallecimiento de la reconocida humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como ´La Gorda Fabiola´. Este jueves 19 de septiembre, luego de estar varios días hospitalizada por complicaciones con su salud, la humorista falleció en Bogotá, un día después de cumplir años.

La noticia ha conmovido profundamente a sus colegas, quienes han expresado su dolor y admiración a través de emotivos mensajes. Uno de ellos fue Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo y Godoy, quien en los micrófonos de Caracol Radio, lamentó el fallecimiento y aseguró que la humorista venía mejor de salud.

“Se nos fue la gordita, era la mamá de los humoristas; yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da. Era una gran persona, muy tierna, muy servicial”, aseguró don Jediondo.

En medio de las lágrimas, don Jediondo, aseguró que en varias ocasiones ‘la gordita’ estuvo cerca de la muerte por temas de salud asociados con “desnutrición”, razón por la que los médicos le habían recomendado una dieta especial.

“Tenía un tema, creo que de desnutrición. Hubo un momento incluso, en el que Polillita, hace como tres años, nos escribió como a las 3 de la mañana y nos dijo ‘oren porque la gordita se nos está yendo’, pero la lograron sacar adelante. El médico le recomendó comer proteína por el tema de la desnutrición y parece que hubo una falla general, como una falla sistémica”, aseguró González.

Su vocación de servicio

Don jediondo aprovechó para recordar el “gran corazón” que tuvo Fabiola Posada y contó que ella siempre fue quien siempre lideró las colectas o las obras de caridad para ayudar a las personas del equipo que lo necesitaban por algún tema personal o una enfermedad.

“Ella tenía un corazón muy grande. Ella organizaba todo. Por ejemplo, si un compañero estaba enfermo o tenía una necesidad, era ella la que organizaba el evento para reunir algo para el compañero, no solo para los humoristas, sino para un técnico o un camarógrafo que estuviera mal. La fiesta de despedida de Sábados Felices la organizaba ella, todo, todo, por eso era la mamá de los humoristas. Ella llegaba preguntado, pero con toda sinceridad: ‘mijito cómo estás, cómo te ha ido, dime qué necesitas, cómo estás’, ella tenía solución para todo, pero con una sinceridad, sin ningún interés, con entrega. Buena persona, excelente persona”, dijo González.

Cabe recordar que la humorista, por varios años, venía batallando con la diabetes. Exactamente en el 2014, le realizaron una cirugía de corazón abierto, luego de sufrir cuatro infartos. Para el 2018, estuvo en coma durante aproximadamente un mes, luego de desmayarse, durante las grabaciones del programa ‘Sábados Felices’, lo que se supo en aquella ocasión fue que, la causa estuvo relacionada con su anemia, lo que le habría causado un cuadro de desnutrición.