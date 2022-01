Por Covid-19, cancelaron el Festival de Verano 2022 de Moniquirá, Boyacá

El alcalde del municipio de Moniquirá (Boyacá), José Clodomiro Ariza Pardo, informó que tras una evacuación del comportamiento de la pandemia, y de cara al cuarto pico de contagios por covid-19, en la tarde de este lunes 3 de enero de 2022, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres evidenció el crecimiento acelerado de casos Covid, que sumado a la ocupacion hospitalaria del Hospital Regional de Moniquirá, que alcanza a la fecha el 124%, y una ocupacion de camas de Unidad de Cuidados Intensivos UCI del 47%, el panorama no es el más seguro ni adecuado para seguir adelante con la realización del tradicional Festival de Verano 2022 de Moniquirá, programado para el puente festivo de Reyes, el primer fin de semana del mes de enero de 2022.

“Con el fin de contener el crecimiento exponencial de casos covid-19, en el municipio, se tomó la decisión de NO realizar la actividad cultural conocida como Festival de Verano 2022, y así evitar más perdidas de vidas humanas y el aumento de personas contagiadas”, sostuvo el alcalde municipal.

Por su parte, el gerente del Hospital Regional de Moniquirá, Lusi Carlos Olarte, en diálogo con Caracol Radio, explicó que “aunque el municipio tiene un porcentaje de vacunación contra el covid bastante importante, es fundamental no bajar la guardia en esta temporada, un cuarto pico de contagios que esperamos no se nos salga de las manos con el autocuidado que la gente nos ayude a no perder de vista y a reforzar todos los esquemas de vacunación, Vacunemonos todos, Pongamonos las vacunas de refuerzo, y sigamos dando la batalla contra el coronavirus”.