PCR negativa, 72 horas antes de un vuelo para entrar a Santander

Comenzó el 2022 y con él se mantiene la alerta ante la posible llegada de ómicron y un cuarto pico de la pandemia en este mes de enero.

Por eso, ante la resolución del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Santander ratificó que es obligatoria la prueba PCR negativa a todo viajero internacional que llega al aeropuerto Internacional Palonegro.

El gerente Plan COVID, Felipe González explicó que la prueba debe hacerse 72 horas antes del embarque para poder ingresar al departamento.

"Si es viajero internacional, quiere ingresar al país, tiene 18 años o más, y no cuenta con carné de vacunación, su esquema está incompleto, no cumple 14 días de terminado el esquema; debe presentar PCR negativa expedida no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque", agregó.

Desde hace unas semanas un grupo de epidemiólogos realiza pruebas de saliva gratuitas dentro de la terminal aérea. 200 pruebas realizadas hasta ahora, de las cuáles ninguna ha sido positiva.

Las autoridades de salud advierten que la variante de Sudáfrica es la que está dominando en el mundo, y se espera que llegue a Santander en la segunda semana de enero, teniendo en cuenta la detección de casos en Bogotá.