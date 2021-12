Alcalde Pumarejo advierte sobre aumento de casos de COVID-19 en enero

El Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, advirtió que habrá un aumento de casos de COVID-19 en enero de 2022.

El mandatario indicó que las interacciones sociales durante este diciembre se verán reflejadas en aumento de casos en las próximas semanas y que se verá en Barranquilla un nuevo pequeño pico de casos que será superada.

De igual forma, Pumarejo sostuvo que durante febrero y marzo de 2022 los casos volverán a estabilizarse.

“Lo que estamos viendo es que la vacuna hace que existan infecciones, pero que estas no causen hospitalizaciones y no causen muertes. Si nos estamos vacunando y si nos estamos poniendo el refuerzo esto no va a tener contratiempo y en enero debemos superar este pequeño pico”, señaló.

Pumarejo también aseveró que hoy la positividad del virus se mantiene en 5%.