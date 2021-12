Lunes 27 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia perdió el año en homicidios ya que registra un aumento del 11%, dos casos recientes encienden las alarmas

Precisamente la capital quindiana es la más afectada con los homicidios en el departamento, los casos más recientes se registraron en la madrugada del 25 de diciembre en la comuna 1.

Y es que el primer caso se presentó en el barrio Génesis de la ciudad donde Óscar Stiven Gañan Ordóñez, Alias Lágrimas, de 23 años de edad fue asesinado con arma de fuego.

El otro hecho se registró en el barrio Portal del Edén, donde mediante una riña fue asesinado con arma de fuego Brandon Alexis Serna de 22 años de edad.

El secretario de Gobierno, Jaime Andrés Pérez, reconoció el aumento respecto al año anterior, sin embargo, destacó que avanzan en el esclarecimiento de los hechos delictivos en un 50%.

El funcionario sostuvo que más del 80% de los homicidios registrados en la ciudad están relacionados con tráfico de estupefacientes.

En el Quindío investigan la muerte de un privado de la libertad en instalaciones de la Sijín, al parecer se trataría de un suicidio

La muerte del privado de la libertad se registró en la sala de capturados de la seccional de investigación criminal, Sijín ubicado en la avenida centenario de la ciudad.

Según el reporte del coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía del Quindío el cuerpo sin vida fue encontrado en la madrugada de ayer y se presume sea un caso de suicidio.

La persona fue identificada como Cristian Mauricio Muñoz Cadena quien había sido capturado por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

El alto oficial resaltó que avanzan en las investigaciones respectivas para dar claridad al hecho por eso están al tanto del dictamen de Medicina Legal.

Debido a las fuertes lluvias, se registraron varios deslizamientos en diferentes zonas del municipio de Salento

En efecto las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron varias emergencias en el municipio, específicamente en la vía Arrayanal, Salento – Toche, Camino Nacional, y en el sitio turístico más importante como lo es el Valle de Cocora.

El coordinador de gestión del riesgo del municipio, David Echeverry, informó que fueron tres los deslizamientos que taponaron la vía hacia el Valle de Cocora por lo que realizaron la atención con la maquinaria amarilla existente del municipio, pero también articularon esfuerzos con la Unidad Departamental de Gestión del riesgo para habilitar la vía.

Por su parte el secretario de planeación y obras públicas del municipio, Juan Carlos Ríos, entregó parte de tranquilidad ante las labores de remoción de los deslizamientos que afectaron 5 puntos, además del lavado de la banca para garantizar el tránsito seguro y evitar siniestros viales.

Reconoció que las lluvias continúan por lo cual establecen planes de control para atender los nuevos deslizamientos que puedan registrarse.

En la vía Salento-Toche en el Tolima conocido el Camino Nacional, fueron suspendidas las labores de remoción ante las condiciones climáticas que dificultaron su apertura.

Durante el fin de semana de Navidad se registraron dos accidentes de tránsito en Armenia, los conductores huyeron al parecer por estar bajo efectos del alcohol

El primer hecho se registró en la mañana del 25 de diciembre en la carrera 19 al norte de la ciudad en el sector del conjunto residencial Santillana del Mar donde un vehículo particular colisionó contra un árbol.

El conductor se fue del lugar, pero minutos después llegó al lugar la esposa del propietario del vehículo, sin embargo, como no hubo lesionados ni mayor afectación no se impuso ninguna medida. El otro caso se presentó ayer en el sector de Oro Negro donde según indicaron testigos, el conductor de un vehículo particular huyó del lugar ya que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Al respecto el secretario de tránsito, Daniel Jaime Castaño, informó que no se logró determinar consumo de bebidas embriagantes y resaltó que los hechos no dejaron lesionados.

45 mil vehículos circularon por las principales vías del departamento durante el fin de semana de Navidad

En los tres principales corredores viales que conectan con los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Tolima se registró importante flujo vehicular.

El Mayor Mauricio Díaz, comandante de la Policía de Carreteras del departamento, señaló que en el balance de movilidad no se presentaron víctimas mortales en siniestros viales, sí hubo un accidente en

la vía La Línea en el kilómetro 11+ 100 en la que tres mujeres resultaron ilesas después de que el vehículo particular en el que se movilizaban rodará por un abismo. Respecto a comparendos reportó 45 y uno de ellos por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Sostuvo que continuarán con las siete áreas de prevención en las vías para brindar la seguridad oportuna en el marco de las festividades decembrinas.

En un 38% aumentó número de quemados con pólvora en el Quindío, autoridades intensifican controles contra la comercialización ilegal

El más reciente caso se registró el 24 de diciembre en Armenia donde un joven de 20 años de edad resultó afectado al manipular elemento pirotécnico tipo cohetes sufriendo daño auditivo, visual y amputación de varios dedos de la mano.

Precisamente es la ciudad capital la que registra el mayor número de afectados con 9, le sigue Montenegro con 2, de a uno en Quimbaya y Pijao llegando a 13 casos en el departamento.

El secretario de Gobierno, Jaime Andrés Pérez, lamentó que a pesar de la prohibición mediante decreto estén disparadas las cifras por eso centran los operativos en varias zonas de la ciudad para evitar más casos de afectados puesto que la mayoría son menores de edad.

La preocupación de las autoridades es porque en el mismo periodo del año anterior se registraron solo cuatro casos en toda la ciudad.

Invasión de espacio público, entre las grandes problemáticas de movilidad en Armenia

Caracol Radio consultó a los vendedores informales del centro de la ciudad y manifestaron que por esta época de diciembre la alcaldía les ha permitido trabajar, sin embargo, realizaron un llamado para una reubicación formal con todas las garantías.

Sostuvieron que en las calles pueden tener una mayor rentabilidad por lo que propusieron permitir laborar en temporadas altas en las calles del centro de la ciudad y el resto del año en un punto establecido por las autoridades.

Por su parte el secretario de gobierno de la ciudad, Jaime Andrés Pérez, reconoció que es una problemática estructural de hace varios años por eso intensifican operativos para controlar la situación.

agregó que están articulando esfuerzos para determinar la reactivación del Centro Comercial del Café que permita la reubicación de los vendedores informales de la ciudad.

Redes de apoyo apuntan al funcionamiento de las cámaras de seguridad en las diferentes comunas de Armenia

Tras varios años de dificultades por el mantenimiento de las cámaras de seguridad, a la fecha están funcionando 250 de 396 que están en toda la ciudad.

El secretario de gobierno, Jaime Andrés Pérez, afirmó que esperan el próximo año implementar un proyecto para fortalecer la ampliación de cámaras, pero evidenció la satisfacción con el trabajo en conjunto de las redes de apoyo que han permitido el funcionamiento en las comunas de la ciudad con el fin de reducir los hechos delictivos.

Tres días cumplió el Quindío sin reporte de fallecidos porCOVID-19. Médicos refuerzan el llamado sobre el autocuidado y vacunación ante casos positivos

Durante el fin de semana se registraron 135 nuevos casos de COVID y por fortuna ningún fallecido. A pesar de lo positivo del panorama, el médico Wilder Castaño, coordinador de la

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de la ciudad, que es la primera ruta de atención de pacientes con el virus, señaló que no es momento de bajar la guardia y relajarse a la hora de adoptar las medidas de bioseguridad

Advirtió que con la llegada de turistas el riesgo es latente por el desconocimiento respecto a los índices de vacunación que tienen por eso insistió en reforzar los protocolos para evitar nuevos picos.

Más de 500 trabajadores del sector de la construcción en el Quindío han sido vacunados contra COVID-19

Y es que Camacol Quindío realizó una actividad denominada ‘Vacunación a la obra’ en la que, a través de una unidad móvil, llegaron a cada proyecto de construcción para vacunar a trabajadores y familiares. La gerente del gremio, Milena

Arango, entregó un balance positivo del proceso que fue clave en medio de la reactivación económica brindando una mayor cobertura ya que 560 personas fueron inmunizadas. Fue clara que la lista de inscritos era más extensa, pero por falta de programación de la secretaría de salud no se realizaron más jornadas.

El 25 de diciembre no fueron aplicadas dosis en el Quindío, el total es de 786.481, dosis únicas 58.079, segundas dosis 288.372 y terceras dosis 48.126.

Desde la secretaría de Salud de Armenia, se informa que hoy lunes 27 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m., seis puntos de la ciudad estarán habilitados para vacunación contra COVID-19, en Calima, Portal del Quindío y barrios Modelo, Antonio Nariño, El Paraíso.

Centro Comercial Calima:

• 50 dosis únicas de Janssen. • 80 de AstraZeneca para segundas y terceras dosis. • 20 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 60 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Portal del Quindío

50 dosis únicas de Janssen.

• 80 de AstraZeneca para segundas y terceras dosis. • 20 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 60 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Centro Comercial IBG

• 50 únicas dosis de Jansen. • 20 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 6 primeras dosis de Pfizer para gestantes y para segundas dosis. • 50 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Caseta Comunal El Paraíso

• 50 únicas dosis de Jansen. • 80 segundas y terceras dosis de AstraZeneca. • 10 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 60 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Caseta Comunal El Modelo

• 50 únicas dosis de Jansen. • 80 segundas y terceras dosis de AstraZeneca. • 10 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 60 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Caseta Comunal Antonio Nariño

• 50 únicas dosis de Jansen. • 80 segundas y terceras dosis de AstraZeneca. • 10 primeras dosis de Moderna para niños de 12 a 17 años, así como segundas dosis. Solo para quienes tengan esquema de AstraZeneca, se aplicarán terceras dosis. • 60 de Sinovac para niños de 3 a 11 años, y segundas dosis.

Denuncian afectaciones ambientales por la extracción ilegal de oro en el municipio de Calarcá

La denuncia es de Luis Alfonso Escobar habitante de la vereda Calle Larga de la Villa del Cacique, quien aseguró que en los ríos Quindío y Verde estarían realizando la actividad de manera ilegal puesto que no cumplirían con la normatividad establecida.

Señaló que no hay ningún tipo de control de las autoridades frente al daño ambiental inminente puesto que han realizado siembras para proteger la cuenca del río, pero ante las perforaciones que realizan los mineros dificultan el proceso de conservación.

De otro lado, el director de la Corporación Autónoma Regional del departamento, José Manuel Cortés, manifestó que les informaron sobre una afectación a la dinámica natural del río por lo que ya se encuentran en el proceso de investigación y análisis sobre la presunta actividad ilícita en el sector.