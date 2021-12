Policía entregó 8 mil regalos a niños de escasos recursos en Bolívar

La alegría de la navidad del año 2021 para muchos niños de escasos recursos que residen en poblaciones del departamento de Bolívar parecía incierta, esto debido a múltiples circunstancias sociales y económicas que ha generado la pandemia del COVID-19.

La misma situación, la vivencian muchas familias venezolanas que han migrado a esta región del país, agudizándose una realidad general donde los más perjudicados son los niños. Por eso, uniformados del Área de Prevención y Educación Ciudadana, grupo de Carabineros y Guías Caninos, Seccional de Tránsito y Transporte, Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Bolívar, desarrollaron, en más de 40 poblaciones de Bolívar, la celebración de las novenas navideñas.

En estos actos hubo una masiva participación de padres y madres con sus hijos, obteniendo con esto una integración familiar donde se incentivó la alegría del espíritu navideño y la apropiación de principios y valores, fundamentales para el desarrollo humano de los menores, así como el establecimiento de la paz y el amor en el núcleo familiar.

En la novena de nochebuena, muchos niños fueron sorprendidos al recibir de manos de los uniformados varios juguetes con los que complementaron su alegría por la navidad, las sonrisas en sus labios acentuaban la satisfacción de decenas de uniformados la Policía Nacional que se comprometieron de corazón en hacer de esta navidad una de las más felices en las vidas de los pequeños.

En total fueron más de ocho mil los regalos entregados a los niños por la Policía en todo el departamento de Bolívar.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, Coronel Tahir Suzeth Rivera Suescún, agradeció a los ciudadanos, fundaciones y miembros de la empresa privada que donaron muchos de estos regalos que le fueron entregados a los niños en especial a los que residen en zonas rurales del sur de Bolívar.

También resaltó el compromiso de los padres de familia y comunidad en general que no permitieron que sus hijos no manipularan pólvora en la celebración de la noche buena, por lo que no se registraron personas quemadas e intoxicadas por elementos pirotécnicos.