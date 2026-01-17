Menor en EE.UU. fue acusado del asesinato de su padre después de una discusión

El incidente se registró el pasado 13 de enero, hacia las 3:20 de la madrugada, en una vivienda ubicada en South Market Street, en Duncannon Borough. Según reportes oficiales, las autoridades acudieron al lugar tras recibir una llamada que alertaba sobre un “hombre inconsciente”. Al llegar, los oficiales encontraron a Douglas Dietz, de 42 años, aparentemente sin vida a causa de una herida de bala

La esposa del fallecido, Jillian Dietz, declaró que se encontraba dormida al momento de los hechos, pero que fue despertada por un fuerte estruendo, seguido de un olor similar al de fuegos artificiales. Al intentar mover a su esposo y notar que no reaccionaba, escuchó lo que creyó que era el goteo de agua. Sin embargo, al encender la luz, se percató de que se trataba de sangre. En ese momento, fue interrumpida por los gritos de su hijo, Clayton Dietz, quien exclamaba: “¡Papá está muerto!”.

Posteriormente, las autoridades indicaron que, en el lugar de los hechos, escucharon al menor decirle a su madre: “Yo maté a papá”, lo que fue tomado como una confesión del crimen. Esta información se conoció luego de que el medio estadounidense WGAL News 8 tuviera acceso a documentos judiciales del caso.

Son, 11, accused of fatally shooting father after boy’s Nintendo Switch was taken away: ‘Daddy’s dead’ https://t.co/zpvizHnzbX pic.twitter.com/fPObmDMpab — New York Post (@nypost) January 15, 2026

¿Por qué y cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con la investigación, Clayton Dietz habría tenido una discusión previa con su padre, luego de que este le quitara su consola de videojuegos, una Nintendo Switch, y le ordenara irse a dormir. El menor se habría enfurecido por esta situación. Cabe señalar que ese mismo día Clayton cumplía 11 años, motivo por el cual sus padres se habían acostado pasada la medianoche tras cantarle el “feliz cumpleaños”.

Según la declaración de la madre, en la habitación de la pareja había una caja fuerte cuya llave ella no sabía dónde se encontraba. En su intento por recuperar la consola, el menor halló la llave, abrió la caja fuerte y, en lugar del dispositivo, encontró un revólver.

El niño admitió ante las autoridades que sacó el arma, la cargó con munición y se dirigió donde dormía su padre. Allí, ajustó el percutor y le disparó. Al ser consultado sobre las consecuencias de sus actos, el menor afirmó que estaba enojado y que no pensó en lo que hacía, según consta en los documentos judiciales y en la investigación adelantada por las autoridades estatales.

Cargos en contra del menor de 11 años por homicidio

El menor de once años, quien en el año 2018 fue adoptado por la pareja, fue detenido por las autoridades y acusado de homicidio criminal por la muerte de su padre, Douglas Dietz.

Según informó la Policía. A Clayton Dietz se le negó el beneficio de la libertad bajo fianza y actualmente permanece recluido en la prisión del condado de Perry, donde se espera que el próximo jueves 22 de enero se lleve a cabo la audiencia que determinará el curso de su proceso judicial. Mientras que la comunidad ha quedado consternada con este hecho inclusive el distrito escolar se pronunció ante el hecho expresando su solidaridad para los habitantes de la zona.